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    «Ъ»: В Бурятии полиции пришлось стрелять при задержании 20 копателей нефрита

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    Нелегальных копателей нефрита задерживали с применением табельного оружия в Окинском районе Бурятии. Об этом 27 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

    По данным издания, группа копателей состояла из примерно 40 человек. Задержаны около 20. Появление полиции оказалось неожиданным для копателей — мужчины попытались обороняться и пустили в ход то, что было под рукой. Также полицейские слышали хлопки, похожие на звуки выстрелов. В ответ и было применено табельное оружие.

    В региональном главке изданию заявили, что табельное оружие было применено в рамках закона «О полиции». Сейчас правоохранители устанавливают как обстоятельства, так и точное количество участников инцидента. По факту начата проверка.

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