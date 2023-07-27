«Ъ»: В Бурятии полиции пришлось стрелять при задержании 20 копателей нефрита

Нелегальных копателей нефрита задерживали с применением табельного оружия в Окинском районе Бурятии. Об этом 27 июля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.



По данным издания, группа копателей состояла из примерно 40 человек. Задержаны около 20. Появление полиции оказалось неожиданным для копателей — мужчины попытались обороняться и пустили в ход то, что было под рукой. Также полицейские слышали хлопки, похожие на звуки выстрелов. В ответ и было применено табельное оружие.