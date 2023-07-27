Путин рассказал, что на Украине активизировались боевые действия: новости СВО за 27 июля

По словам президента, все попытки контрнаступления ВСУ были отбиты Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 июля.



Путин рассказал об активизации боевых действий на Украине Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины при последней атаке. По его словам, ВСУ активизировали боевые действия, основные из них пришлись на Запорожское направление. Путин отметил, что все попытки контрнаступления отбиты, а противник не имел успеха.

— Очень большие потери личного состава (ВСУ. — Прим. ред.) — свыше 200 человек, — сказал глава государства журналистам. — К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная — в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника.

Путин добавил, что также ВСУ понесли потери в боевой технике. По словам президента, были уничтожены 26 танков и 13 БМП. — Хочу подчеркнуть: всё, что происходило в течение последних суток, — это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров, — констатировал Путин, добавив, что отличившихся представят к госнаградам.

Kremlin.ru

В России утвердили форму повестки для мобилизации Правительство утвердило форму повестки для призыва по мобилизации — соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации. С 21 сентября 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию, военкоматы пользовались типовой формой повестки по призыву (для срочной службы), теперь же будет существовать форма для мобилизации.



В новой форме указано, что повестка выдается на основании указа президента РФ об объявлении мобилизации, а также решения призывной комиссии по мобилизации. В ней также говорится, что за неявку по повестке мобилизованный будет нести ответственность в соответствии с законодательством. Механизм выдачи таких повесток расписан в тексте постановления: военкоматы будут рассылать их как в традиционной (письменной) форме, так и в электронном виде. Информация об электронных повестках будет внесена в единый реестр, и с этого момента они также будут считаться врученными.

Новая форма повестки содержит также информацию о том, что нужно иметь при себе, направляясь в военкомат:

паспорт и военный билет;

водительские права, удостоверение тракториста-машиниста, временное удостоверение на право управления самоходными машинами (всё — при наличии);

санитарные книжки (для специалистов продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения);

туалетные принадлежности;

продукты питания на сутки. Депутатам запретили ездить в зону военной операции без разрешения Шойгу Депутатов Госдумы уведомили о том, что все их посещения воинских частей и подразделений в зоне проведения военной операции на Украине теперь должны согласовываться с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым, сообщили РБК три собеседника в Думе. Соответствующее требование довели до парламентариев после письма Шойгу на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.



По данным источников РБК, парламентариев уведомили, что «посещение депутатами Госдумы воинских частей и подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции», теперь осуществляется только по согласованию с министром обороны или главой Генштаба. Согласовывать поездки будет руководство Госдумы. Один из собеседников РБК пояснил, что депутатам запретили приезжать в воинские части и встречаться на их территории с личным составом, но при этом они смогут продолжать ездить в новые регионы, передавать военным помощь, встречаясь с ними на нейтральной территории.



Само письмо на имя Володина поступило в Госдуму на прошлой неделе и «носило рекомендательный характер», уточнил один из источников РБК. По словам собеседника, одна из причин появления письма может быть связана с тем, что военных «не устраивает пиар в прифронтовой зоне»: «Постоянно фотографируются, устраивают шоу». Еще один источник подтвердил, что вопросы возникли к тем, кто «фотографируется возле танков и пушек». При этом в письме министра обороны не содержалось никаких конкретных фамилий, утверждают собеседники РБК.



Источники также сообщили, что документ содержал еще одну рекомендацию: чтобы перелет депутатов военными бортами в случае возникновения такой необходимости осуществлялся только по ходатайству Володина или его первых заместителей.



После начала военной операции на Украине ряд депутатов Госдумы отправились в зону боевых действий для прохождения военной службы. Так, в зону военной операции уехали депутаты Виталий Милонов, Сергей Сокол, Александр Бородай, Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов и другие.



Профильный комитет Совфеда поддержал закон о запрете на выезд для призывников Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон, устанавливающий в том числе запрет выезда из РФ для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы. Об этом сообщил член комитета, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, поддержал ли комитет предложенный закон. Документ также запрещает призывникам выезжать из России со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре врученных повесток. Как пояснил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин, комитет проголосовал единогласно. Таким образом, профильный комитет рекомендовал Совфеду одобрить закон на пленарном заседании в пятницу.



Кроме того, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, который в том числе увеличивает верхнюю границу штрафа за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей. На днях Госдума приняла сразу несколько законов, относящихся к призыву и военной службе. В частности, верхний предел призывного возраста подняли до 30 лет, самим призывникам запретили покидать страну со дня внесения их повесток в реестр воинского учета, регионам разрешили создавать предприятия «для помощи силовикам», а штрафы за неявку в военкомат увеличились до 30 тысяч рублей. Мы подробно рассказывали о том, как за год в России изменились законы о военной службе.

Россия объявила в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Владимира Путина Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России. По какой именно статье, в карточке розыска не указывается.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в причастности к военным преступлениям, «заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию. СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имеется. В мае обвинения были предъявлены Кариму Хану и Розарио Айтале, они были объявлены в розыск.



ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины организовать теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение. Задержан завербованный военнослужащий ВМФ, у которого изъяты две самодельные бомбы мощностью 1 килограмм тротила. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



Кроме того, добавили в ФСБ, задержанный подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну. Принимается решение о возбуждении уголовных дел по факту теракта, незаконного оборота взрывчатых веществ или взрывных устройств, госизмены и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, отметили в спецслужбе.

Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами (но не со всеми) Министерство спорта Украины разрешило спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, выступающими в нейтральном статусе. В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что теперь запрет распространяется только на те соревнования, в которых участники, представляющие Россию или Белоруссию «под своими национальными флагами, используют собственную национальную символику или своими публичными действиями или заявлениями выражают принадлежность к этим странам».

14 апреля Минспорта Украины запретило национальным сборным участвовать в одних соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами. Украинским сборным запрещалось принимать участие в турнирах с россиянами и белорусами под угрозой лишения статуса национальных, а делегации украинских спортсменов должны были быть отозваны из соревнований с таким составом участников.

Украинскую фехтовальщицу наказали за то, что она отказалась пожать руку россиянке На чемпионате мира по фехтованию в рамках 1/32 финала украинская спортсменка Ольга Харлан победила в поединке с россиянкой Анной Смирновой. По регламенту, после завершения боя саблисты должны обменяться рукопожатиями. Однако украинская фехтовальщица, когда к ней подошла россиянка, выставила перед собой саблю и отказалась от рукопожатия. Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку. Без финального рукопожатия поединок считается незавершенным, поэтому Смирнова провела около часа на дорожке. Ей принесли стул, на который она села, но Харлан так и не дождалась.



Подъём / T.me

Международная федерация фехтования (FIE) присудила Ольге Харлан поражение в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию за отказ жать руку российской коллеге после поединка. Согласно регламенту FIE, за подобное нарушение присуждается дисквалификация на 60 дней. Официально никаких решений по украинке пока объявлено не было, но именно двухмесячное отстранение грозит Ольге Харлан по правилам.

В Крыму закроют доступ гражданских лиц к Арабатской стрелке

Оперативный штаб Республики Крым принял решение запретить для жителей с 31 июля посещение Арабатской стрелки в целях безопасности, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону. В сообщении отметили, что такие меры вводятся до особого распоряжения. Они необходимы для локализации угроз безопасности населению Республики Крым, военным и другим объектам, расположенным на территории республики.

В ведомстве уточнили, что запрет не касается сотрудников и работников экстренных оперативных служб, следующих по вызову. Также доступ будет открыт для граждан, которые ведут работы оборонного значения и работы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.