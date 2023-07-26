Посмотрите, как выглядят лидеры стран Африки, которые приехали на саммит в Петербурге

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





На саммите в Петербурге собираются лидеры стран Африки, представляющие разнообразие культур и традиций этого континента. Разноцветные наряды, яркие головные уборы и традиционные национальные костюмы добавляют яркости и красоты этому мероприятию. Санкт—Петербург демонстрирует свою гостеприимность, освобождая дороги для кортежей мировых лидеров.



Накануне в Петербург прибыла министр иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандор. Ее сине–песочное платье напоминает реку, разлившуюся в сухих землях Африки. На шее у представительницы ЮАР зеленый шарф.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Вслед за министром в Россию прилетел и сам президент Сирил Матамела Рамафоза. Его одежда мало чем отличается от костюмов европейских политиков. Он начал заниматься политикой еще в 1970-х, когда выступал против режима расовой сегрегации. С 1991 года возглавляет партию «Африканский национальный конгресс», в 2014 году назначен заместителем президента ЮАР. 15 февраля 2018 г. на заседании парламента Рамафоза как единственный кандидат был избран президентом страны и остается во главе государства до сих пор.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Позже в Пулково приземлился борт из Буркина-Фасо, что в Западной Африке. Президент Ибрагим Траоре временный президент, на самом деле он капитан вооруженных сил Буркина-Фасо, командир специального подразделения «Кобра». Во время сентябрьского переворота 2022 года захватил власть в стране и стал временным главой государства. Несмотря на статус главы государства, Траоре предпочитает по-прежнему носить военную форму и отбивать кулачок вместе рукопожатий.



Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





26 июля прибыл министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара — в традиционных исламских одеяниях. В прошлом Тангара являлся постоянным представителем Гамбии при ООН, а в декабре 2016 года, когда в Гамбии возник конституционный кризис, был уволен с поста министра иностранных дел за то, что призывал военного президента Яйя Джамме уйти в отставку. Когда президентом стал Адам Бэрроу, Тангара вновь был назначен главой МИД.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Также уже в Петербурге президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. Это третий президент в истории страны. До 2017 года был вице-президентом Зимбабве и считался ближайшим сподвижником и потенциальным преемником президента Мугабе, пока внезапно не был отправлен в отставку. Но в результате военного переворота вернулся к власти, став временным главой государства после отставки Роберта Мугабе. Сегодня он прилетел в Петербург в шарфике национального флага страны.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Еще один яркий участник российско-африканского саммита — президент переходного периода Мали Ассими Гойта. Он прибыл в Петербург в белом головном уборе и ярко-голубой одежде. Гойта, как и его другие коллеги, военный. С 2021 года фактический глава государства, который пришел к власти в результате государственного переворота в 2020 году.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Не пропустил саммит Россия — Африка и шестой президент Египта Абдель Фаттах Сиси. Он сыграл центральную роль в военном перевороте 3 июля 2013 года, в ходе которого был свергнут предыдущий президент Мухаммед Мурси.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Исайяс Афеворки — президент Эритреи, которая активно поддерживает Россию на голосованиях в ООН, сегодня прилетел в Санкт-Петербург. Это первый и единственный глава государства с 1993 года. В свое время возглавлял борьбу за независимость Эритреи от Эфиопии.



Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





А вот и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, который уже успел встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Константиновском дворце. Путин отметил, что Россия высоко ценит многолетние дружеские связи с Эфиопией, «основанные на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга». Абий Ахмед же даже попросил сократить время переговоров делегаций, чтобы за счет этого больше поговорить с российским президентом приватно.

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Саммит Россия — Африка пройдет в Петербурге 27–28 июля. Ключевое событие состоится 28 июля. На пленарном заседании саммита «За мир, безопасность и развитие» российский президент Владимир Путин выступит с объемным заявлением. Его будут слушать 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента. Могло быть больше, но Дмитрий Песков заявил что США оказывают давление на африканских лидеров, чтобы они не приезжали в Россию, а понизили статус своего участия в саммите. Так или иначе всего участие в форуме подтвердили 49 из 54 официально признанных стран континента.

Остается неизвестным судьба президента Нигера, которого, как утверждают СМИ, держат в заложниках в собственном офисе. При этом участие президента Мохамеда Базума так и не было подтверждено.

