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    Росгвардеец на плечах вынес жертву ограбления из Шуваловского парка. Прикрывал пудель

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    В парке Выборгского района Петербурга нападению подвергся 27-летний мужчина. Помощь ему оказал старший лейтенант, в свой выходной гулявший с собакой.

    Сотрудник ОМОН «Бастион» Николай увидел человека без сознания в Шуваловском парке накануне в половине девятого часа вечера, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 25 июля. Пострадавший был без сознания и с кровоточащей головой.

    Николай привёл его в чувство и услышал о нападении. Мужчина смог вспомнить, что кто-то ударил его сзади по голове. Мотив, очевидны, был корыстный. Рядом остались разорванный рюкзак и пустой кошелёк, телефон нападавший забирать не стал.

    Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
    Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
    Фото: ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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    Скорая проехать в глубину парка не смогла, и росгвардеец на плечах нёс пострадавшего на улицу Володина.

    «По дороге хозяина прикрывал верный пёс — миниатюрный пудель», — добавили в ведомстве.

    Госпитализирован 27-летний петербуржец, его обидчика ищут.

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