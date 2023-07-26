Росгвардеец на плечах вынес жертву ограбления из Шуваловского парка. Прикрывал пудель

В парке Выборгского района Петербурга нападению подвергся 27-летний мужчина. Помощь ему оказал старший лейтенант, в свой выходной гулявший с собакой.



Сотрудник ОМОН «Бастион» Николай увидел человека без сознания в Шуваловском парке накануне в половине девятого часа вечера, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 25 июля. Пострадавший был без сознания и с кровоточащей головой.

Николай привёл его в чувство и услышал о нападении. Мужчина смог вспомнить, что кто-то ударил его сзади по голове. Мотив, очевидны, был корыстный. Рядом остались разорванный рюкзак и пустой кошелёк, телефон нападавший забирать не стал.