Собака Байдена покусала сотрудников секретной службы. Один попал в больницу

Немецкая овчарка президента США Джо Байдена покусала семерых сотрудников секретной службы за четыре месяца. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Об этом 25 июля сообщает американская газета New York Post со ссылкой на переписку ведомства, опубликованную консервативной юридической группой Judicial Watch.



У американского президента — почти двухлетняя овчарка по кличке Коммандор. Наиболее травматичный случай произошел в ноябре 2022 года: животное укусило сотрудника секретной службы за руку и бедро, после чего врач Белого дома отправил офицера в местную больницу.