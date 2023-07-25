    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    748мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.09eur99.69

    Собака Байдена покусала сотрудников секретной службы. Один попал в больницу

    1160
    12 комментариев

    Немецкая овчарка президента США Джо Байдена покусала семерых сотрудников секретной службы за четыре месяца. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Об этом 25 июля сообщает американская газета New York Post со ссылкой на переписку ведомства, опубликованную консервативной юридической группой Judicial Watch.

    У американского президента — почти двухлетняя овчарка по кличке Коммандор. Наиболее травматичный случай произошел в ноябре 2022 года: животное укусило сотрудника секретной службы за руку и бедро, после чего врач Белого дома отправил офицера в местную больницу.

    Другому офицеру Коммандор прокусил кожу руки, когда Байден спустил собаку с поводка во время семейного киносеанса. Еще одного сотрудника овчарка укусила за спину в Уилмингтоне, штат Делавэр, где живет президент США.

    Ранее за аналогичное агрессивное поведение из Белого дома был изгнан предыдущий пес Байдена — Мейджор. Сам американский президент отрицал, что отъезд животного связан с его поведением.

    «Это особый вид сумасшествия и коррупции, когда президент позволяет своей собаке неоднократно нападать и кусать сотрудников секретной службы и Белого дома. И вместо того, чтобы защитить своих агентов, Секретная служба пыталась незаконно скрыть документы о жестоком обращении с ее агентами и офицерами со стороны семьи Байденов», — приводит издание слова главы Judicial Watch Тома Фиттона.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Джо БайденЖивотныеСобака
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 12

    Гость25 Июл 2023 в 21:31
    байдону штраф 30т
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close