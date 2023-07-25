Запрет выезда за границу и призывной возраст с 18 до 30 лет. Какие поправки к закону о призыве подготовила Госдума

Депутаты решили расширить призывной возраст с 18 до 30 лет из-за «серьезной демографической ситуации», заявил 25 июля глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.



«Демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция», — заявил Андрей Картаполов «Интерфаксу».

Одновременно с этим подлежащим призыву, согласно новым поправкам, будет запрещено покидать Россию со дня, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток, сообщает ТАСС. Поправки ко второму чтению были внесены в законопроект, который позволял многодетным отцам заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве. «Фонтанка» ранее писала, что такое единый реестр повесток и когда он заработает.