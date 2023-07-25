Запрет выезда за границу и призывной возраст с 18 до 30 лет. Какие поправки к закону о призыве подготовила Госдума

Депутаты решили расширить призывной возраст с 18 до 30 лет из-за «серьезной демографической ситуации», заявил 25 июля глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция», — заявил Андрей Картаполов «Интерфаксу».
Одновременно с этим подлежащим призыву, согласно новым поправкам, будет запрещено покидать Россию со дня, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток, сообщает ТАСС. Поправки ко второму чтению были внесены в законопроект, который позволял многодетным отцам заключать контракт о пребывании в мобилизационном резерве. «Фонтанка» ранее писала, что такое единый реестр повесток и когда он заработает.
Напомним, изначально министр обороны Сергей Шойгу предлагал просто повысить возраст призыва: с 18 до 21 для нижней планки, с 27 до 30 лет — для верхней.
21 июля Картаполов объявил, что нижний возраст призыва решено оставить на уровне 18 лет. Сегодня, 25 июля, несмотря на критику сенатора Андрея Клишаса, были опубликованы соответствующие поправки. Во вторник Госдума рассмотрит этот законопроект во втором и третьем чтении.
«Фонтанка» узнала у Картаполова, почему комитет существенно изменил законопроект 21 июля.