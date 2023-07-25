На Алтае опрокинулся грузовик с туристами

На дороге до Каракольских озер в Республике Алтай опрокинулся грузовик с туристами. Один человек погиб, трое пострадали. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает пресс-служба МЧС, передает РИА Новости.

Опрокинулся грузовой автомобиль ГАЗ-66 «кунг», у которого в кузове находились 15 человек. «Предварительно, 1 человек погиб, 3 человека получили травмы», — говорится в сообщении ведомства.



Местность, где все произошло, горная и труднодоступная. Доехать до места можно только на технике высокой проходимости. В оказании помощи пострадавшим задействованы спасатели, полицейские, медики.