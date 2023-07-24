Гладков: «Бассейны и аквариумы восстановить не можем». В Белгородской области решили помогать сначала бедным

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании 24 июля заявил, что поврежденные обстрелами со стороны Украины богатые особняки за счет бюджета восстанавливать не будут, передает Интерфакс. Власти ограничатся ремонтом кровель и заменой разбитых окон, декларировал Гладков.
«Бассейны, аквариумы, машины по 10–15 миллионов рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем», — сказал Гладков в ходе беседы с главами районов по видеосвязи.
По словам главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, речь идет о двух «богатых домах» в элитном микрорайоне села Нижний Ольшанец. Он попали под обстрел еще в ноябре
Гладков добавил, что, по его мнению, справедливость должна быть в том, что администрация области «повышенные обязательства берет в первую очередь перед теми, кто имеет средний и низкий доход».