Гладков: «Бассейны и аквариумы восстановить не можем». В Белгородской области решили помогать сначала бедным

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании 24 июля заявил, что поврежденные обстрелами со стороны Украины богатые особняки за счет бюджета восстанавливать не будут, передает Интерфакс. Власти ограничатся ремонтом кровель и заменой разбитых окон, декларировал Гладков.



«Бассейны, аквариумы, машины по 10–15 миллионов рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем», — сказал Гладков в ходе беседы с главами районов по видеосвязи.

