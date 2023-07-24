Маленький светофор в переулке Джамбула несет службу даже лежа

Выбивающаяся из нормы картина предстала днем 24 июля прохожим и водителям в центре Петербурга. Чтобы рассмотреть сигнал светофора на одном из перекрестков с набережной Фонтанки, какое-то время придется изрядно постараться.



На пересечении переулка Джамбула и набережной Фонтанки свалился светофор, который вместе с дорожными знаками был прикреплен к стене дома 2 по переулку Джамбула, сообщает читательница «Фонтанки» Эльвира. Работать он, впрочем, не перестал, хоть и делает это теперь, лежа на тротуаре.