    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    752мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.38eur100.66

    Маленький светофор в переулке Джамбула несет службу даже лежа

    94
    1 комментарий

    Выбивающаяся из нормы картина предстала днем 24 июля прохожим и водителям в центре Петербурга. Чтобы рассмотреть сигнал светофора на одном из перекрестков с набережной Фонтанки, какое-то время придется изрядно постараться.

    На пересечении переулка Джамбула и набережной Фонтанки свалился светофор, который вместе с дорожными знаками был прикреплен к стене дома 2 по переулку Джамбула, сообщает читательница «Фонтанки» Эльвира. Работать он, впрочем, не перестал, хоть и делает это теперь, лежа на тротуаре.

    Фото: читательница «Фонтанки» Эльвира
    ПоделитьсяПоделиться

    Тротуар, отметим, в этом месте и без того узкий.

    Фото: читательница «Фонтанки» Эльвира

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСветофорУпал светофор
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close