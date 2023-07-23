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    Спецоперация на Украине

    Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»: новости СВО за 23 июля

    Главные события уходящего дня — в коротком дайджесте

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    8 комментариев
    Лукашенко обеспокоен настроем вагнеровцев
    Лукашенко обеспокоен настроем вагнеровцевФото: Дарья Пона / 74.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 июля.

    Встреча Путина и Лукашенко

    Главы России и Белоруссии провели переговоры. Встреча состоялась в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне. В ходе переговоров Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось».

    — Контрнаступления нет, — сказал Александр Лукашенко.

    — Оно есть, но оно провалилось, — уточнил Путин.

    Также Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы».

    — Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — рассказал Лукашенко.

    В Киеве заявили об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

    Ночью 23 июля крупнейший православный храм Одессы был разрушен. Украина заявила, что это произошло в результате российской бомбардировки. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. Там заявили, что наиболее вероятная причина случившегося — падение ракеты ВСУ из-за действий ПВО.

    В Херсонской области сообщили о покушении ВСУ на мэра города Алешки


    — ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS, — сообщил пресс-секретарь временно исполняющего должность главы Херсонской области Владимира Сальдо Владимир Василенко ТАСС.

    Лукашенко обеспокоен настроем вагнеровцев
    Лукашенко обеспокоен настроем вагнеровцевФото: Дарья Пона / 74.RU

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    Комментарии 8

    Эд Хэммет23 Июл 2023 в 20:43
    Батьку они напрягают? А девушкам белорусским вагнеровцы нравятся. Если что, так марш справедливости и на Минск могут организовать.
    +0−0
    Memory1723 Июл 2023 в 20:35
    Фигня, про реальные военные планы никто не рассказывает.
    +0−0
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