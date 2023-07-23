Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»: новости СВО за 23 июля

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 июля.

Встреча Путина и Лукашенко

Главы России и Белоруссии провели переговоры. Встреча состоялась в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне. В ходе переговоров Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ «провалилось».

— Контрнаступления нет, — сказал Александр Лукашенко.



— Оно есть, но оно провалилось, — уточнил Путин.



Также Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы».

— Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — рассказал Лукашенко.

