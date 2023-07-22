Гладков: ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле села Журавлевка

Белгородские села продолжают подвергаться обстрелам со стороны украинских военных, заявил 22 июля губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, 21 июля ВСУ выпустили 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО по селу Журавлевка. Также село атаковали с помощью одного дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомета
Девять снарядов и два гранатометных выстрела выпущено по селу Щетиновка.
«Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», – отчитался Гладков.
Кроме того, под обстрел попали села Новопетровка, Тишанка, Смородино, Пороз, Илек-Пеньковка, Графовка, Вязовое, Новая Таволжанка, Муром и Ленинский. Пострадавших не было, но без разрушений не обошлось.
Ранее об обстреле Белгородской области кассетными боеприпасами не сообщалось.
Как писала «Фонтанка», 13 июля Пентагон заявил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже находятся в стране. Это ранее прокомментировали глава Минобороны Сергей Шойгу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия оставляет за собой право на зеркальные действия в случае применения Украиной кассетных боеприпасов.