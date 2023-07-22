Овны просадят все деньги, а Рыбы обогатятся. Финансовый гороскоп на август от астролога

Половина лета позади. Многие уже сходили в долгожданный отпуск, а кто-то еще только собирается. Стоит ли в нем сорить деньгам или лучше экономить? Что будет с финансами в августе? Наши коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой.
— Последний месяц лета обещает быть жарким почти для всех знаков зодиака, и это не о погоде. В отношении финансов халявить нельзя, пора начинать действовать. В августе солнце, находясь в знаке Льва, принесет много оптимизма и творческих порывов. Только в начале месяца можно выдохнуть и хорошо отдохнуть, а начиная с 8 августа наступает самый лучший период, чтоб проявить себя на работе и реализовать самые смелые финансовые решения, — объясняет астролог.
А чего именно ожидать разным знакам зодиака? Читайте в удобных карточках!
Овен
Ваша импульсивность может привести к большой дыре в бюджете. Будьте сдержаны и тысячу раз подумайте, прежде чем что-то купить. Особенно в начале месяца.
Телец
Если у вас есть идеи, которые позволят увеличить доход, то конец лета — самый подходящий для этого период. Всё будет складываться удачно! Позвольте себе внести немного хаоса в размеренную жизнь.
Близнецы
Вам захочется чего-то нового, а в каких масштабах — зависит только от вас. Однообразие на работе быстро приведет к денежным потерям. Будьте открыты к переменам.
Рак
Откройтесь новым возможностям! В этот период стоит проявить качества, свойственные настоящему лидеру. Держите всё под контролем. Но с 23 августа воздержитесь от деловых поездок.
Лев
Август будет полон сюрпризов. Вас заметят и похвалят на работе. Но не стоит хвастаться — потом это могут использовать против вас. Так что берегите свою репутацию и кошелек.
Дева
Ваша продуктивность зашкаливает! Но в августе не стоит брать на себя слишком много. Может наступить выгорание, апатия и лень. Отодвиньте мысли о материальном на втором план. Позвольте себе расслабиться и больше времени проводите с семьей.
Весы
Сомнения прочь! В августе настанет время для реализации проектов. Не бойтесь. Всё будет: и связи, и прибыль. Но не сразу. Уверенно идите маленькими шагами к большой цели.
Скорпион
Не расслабляйтесь и не давайте выбить себя из строя. Просто идите к цели и не смотрите назад. В этом месяце сверхусилия в работе выведут вас на новый уровень, в том числе и финансовый.
Стрелец
Вам нужна перезагрузка. В начале месяца попробуйте сменить обстановку — съездите в другой город или даже страну. В середине августа вы можете получить хорошие новости на работе. Не проморгайте шанс заявить о себе!
Козерог
Вы получите заслуженный отдых. Позвольте себе расслабиться и накопить силы для покорения новых высот. Если запланируете новое дело, то никому об этом не рассказывайте до конца месяца.
Водолеи
Лучше не браться за решение серьезных проблем, новые проекты и реализацию идей. С 10 августа настанет лучшее время для изучения новой сферы деятельности, которая вам давно интересна.
Рыбы
Вот и пришли перемены, которых вы так долго ждали! Может быть страшно в начале, но это и есть прогресс. С 8 по 12 августа любые ваши финансовые решения будут успешны.