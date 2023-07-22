Вы едите их каждый день: 8 привычных продуктов, в которых слишком много холестерина

Производители, конечно, не станут писать на продуктах большими буквами «Осторожно, холестерин», и тем более не будут подробно расписывать его количество. Да и мы не всегда задумываемся о том, что в каких-то продуктах, которые едим каждый день, может быть существенная порция того самого холестерина. А их набирается целая тележка для покупок. Вряд ли получится полностью отказаться от таких приобретений, но можно хотя бы узнать, в каких продуктах больше всего холестерина.
Куриные яйца
Существует устойчивое мнение, что в яйцах много холестерина. В целом эта теория небезосновательна: в одном яйце может быть 200–275 миллиграммов холестерина. И это при рекомендованной суточной норме в 300 миллиграммов. Но здесь есть несколько нюансов.
— В яйцах содержится холестерин, скомпенсированный лецитином, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает холестерину осаживаться на стенках сосудов, но всё же дело в количестве. В одном яйце содержится примерно 5 граммов жира.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Другими словами, чтобы яйца оказали на вас хоть какое-то холестериновое влияние, их придется съесть очень много. У врачей есть разумная и оптимальная норма — они советуют съедать от трех до шести яиц в неделю. Больше десятка — уже перебор. А если слишком увлекаться яйцами каждый день, можно и атеросклероз «наесть».
К тому же есть приличный список заболеваний, когда яйцами лучше не злоупотреблять. Среди них — сахарный диабет, лишний вес, артериальная гипертензия.
— В первую очередь яйца противопоказаны людям с аллергическими реакциями на белок яиц, — говорит Ирина Бородина. — Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни. Не превышать норму потребления яиц следует также пациентам с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Если очень хочется, можно есть белок. В его состав входят аминокислоты, полезные для роста клеток, улучшения деятельности мозга и формирования крепкого иммунитета.
А вот чем яйца действительно могут быть вредны, так это содержащимся в них авидином — белком, который в человеческом организме связывается с биотином и приводит к его дефициту.
— Вообще-то это витамин В7, который обладает прекрасным антиоксидантным эффектом, — объясняет гастроэнтеролог Галина Барташевич. — И если биотина будет недостаточно, то появятся проблемы с кожей (себорейный дерматит
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Но можно авидин дезактивировать. Для этого достаточно яйца приготовить. Термическая обработка сведет на нет всё его действие, и вы сможете больше не переживать за свой биотин.
Субпродукты
Субпродукты мы едим, конечно, не каждый день — и это к нашему же счастью! Холестериновые цифры, по информации врачей, здесь просто зашкаливают:
- в 100 граммах куриных желудков — до 212 мг холестерина;
- в 100 граммах говяжьего мозга — до 3010 мг;
- в 100 граммах почек — около 1126 мг;
- в 100 граммах говяжьей печени — 670 мг.
Можно еще долго перечислять список субпродуктов, и в каждом пункте будет внушительное содержание холестерина. Так что если его уровень у вас и без того высок, к таким продуктам стоит подходить с осторожностью, а то и вовсе лучше предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.
— Рекордсменом безоговорочно признается говяжий мозг, — говорит ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев. — В сыром виде на 100 граммов продукта приходится 3010 мг холестерина. Немного отстает от лидера свиной мозг — в приготовленном виде в 100 г содержится 2552 мг холестерола. Вообще, все мясные продукты, деликатесы и субпродукты животных и птиц явно опережают по этому показателю остальных. И есть их следует с осторожностью.
Сыр
Больше всего холестерина вы найдете в сливочном сыре — там его больше 400 миллиграммов на 100 граммов продукта. Добавьте к этому почти полное отсутствие питательных микроэлементов, сахара (они могут маскироваться под безобидные на первый взгляд подсластители), жиры — и получите пищевую бомбу замедленного действия, начиненную холестерином и триглицеридами, губительными для поджелудочной железы.
Сливочному сыру лучше предпочесть твердый. В нем, конечно, тоже достаточно холестерина, но по сравнению со сливочным это детский лепет: 120 миллиграммов на 100 граммов продукта. Врачи советуют съедать не больше 150 граммов такого сыра в день и напоминают, что хороший сыр в рационе совсем не лишний — в нем высокое содержание белка, молочного жира, минеральных веществ и витаминов.
Креветки
Из всех морепродуктов самые «опасные» с точки зрения высокого уровня холестерина — креветки.
— Съев всего 130 граммов креветок, мы получаем суточную дозу холестерина, — говорит кардиолог Елена Гричук. — 100 граммов креветок содержат 150 миллиграммов холестерина. Но креветки, как и все морепродукты, богаты белком, содержат йод, все жирорастворимые витамины (А, К, Е и D) и микроэлементы, в частности калий, магний, цинк. Если ваш уровень холестерина в норме, то вы можете съедать небольшую порцию креветок два раза в неделю, но в случае, если он у вас повышен, то креветки вам запрещены либо разрешены в очень небольшом количестве.
Елена Гричук — врач-кардиолог,
— В меньшей степени нужно беспокоиться об объеме употребления жирной рыбы, так как в ней содержатся крайне полезные полиненасыщенные жиры. Не просто так «средиземноморская» диета считается оптимальной для людей с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы, — говорит Денис Буханцев.
Икра рыбы
Независимо от вида рыбы, в 100 граммах ее икры содержится примерно 100 миллиграммов холестерина. Но эта «опасность» полностью нивелируется высоким содержанием омега-3, омега-6 и лецитина, богатым набором витаминов и минералов. А учитывая, что мы вряд ли едим икру ложками каждый день, назвать ее однозначно вредной — язык не поворачивается. Кстати, о ложках. Из-за того, что в икре рыб содержатся соли, растительное масло и консерванты, врачи советуют съедать не больше трех столовых ложек икры в сутки.
Сливки
В 100 граммах сливок содержится примерно 70 миллиграммов холестерина, и врачи настоятельно не рекомендуют употреблять больше 100 миллилитров сливок в день. В том числе из-за значительного содержания жиров. Особенно если у вас есть проблемы с сосудами и сердцем.
— При этом сливки содержат несколько групп витаминов, холин и химические элементы: кальций, натрий, магний, калий, хлор, фосфор, цинк, железо, йод, селен, медь, фтор, марганец, молибден и кобальт, — говорит Елена Гричук.
Сливочное масло
В ста граммах сливочного масла содержится 185 миллиграммов холестерина. Но вместе с вредными свойствами в сливочном масле есть и польза. Например, оно богато жирорастворимыми витаминами А, Е, К, D, витаминами С и В.
— Сливочное масло благотворно влияет на состояние кожи, ногтей и волос. Поэтому умеренное потребление сливочного масла не нанесет вреда здоровью. Ежедневно можно съедать 10–20 граммов масла как отдельным приемом пищи, так и в составе блюд, — утверждает Елена Гричук.
Мясо
Приличную порцию холестерина содержат в себе «мраморные» сорта мяса, бекон, сосиски, сардельки, колбасы и даже постная говядина. Конечно, в разном количестве, но всё же. Для сравнения: съев одну стандартную свиную отбивную, мы получаем 200 миллиграммов холестерина, в постном мясе — 88 миллиграммов, в колбасе — 70–90 миллиграммов. Врачи говорят, что лучший вариант приготовления мяса — в духовке в фольге, в мультиварке или отварить. А вот от употребления колбас, бекона, копченостей стоит отказаться не только из-за высокого содержания холестерина, но и из-за содержания в них соли и консервантов.
Как поддерживать уровень холестерина в норме
Совсем отказаться от продуктов, содержащих холестерин, нельзя. Во-первых, из-за того, что холестерин жизненно важен для организма.
— Без него невозможен синтез и нормальная жизнедеятельность клеточных мембран. Также наличие холестерола является необходимым условием для выработки достаточного количества эстрогенов, андрогенов, других стероидных гормонов, серотониновых рецепторов, витамина D, желчных кислот и многих других жизненно важных для человека веществ, — объясняет Денис Буханцев.
Транспортировка холестерина в организме происходит в составе липопротеинов. По их составу, размеру, плотности и другим показателям можно определить риск развития атеросклероза. Если частицы маленькие и низкой плотности, то срок их жизни увеличивается, и они способны повреждать клетки внутренней поверхности кровеносных и лимфатических сосудов, а также полостей сердца.
— Повреждение стенок сосудов и избыток липопротеинов являются пусковым механизмом для начала отложения холестерина в стенке сосуда. А это приводит к накоплению «плохого» холестерина в кровотоке, а в итоге — к атеросклерозу и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, возникновению тромбов, — утверждает Денис Буханцев.
Так что во всем в первую очередь важен баланс. И полное отсутствие холестерина, и его переизбыток приведут к неприятным последствиям. Чтобы держать уровень холестерина в норме, иногда достаточно отказаться от еды с высоким содержанием углеводов, трансжирами и насыщенными жирами, отдавать предпочтение вареной еде, приготовленной на пару или в духовке. А если привыкли жарить, то не увлекайтесь маслом.