Вы едите их каждый день: 8 привычных продуктов, в которых слишком много холестерина

Существует устойчивое мнение, что в яйцах много холестерина. В целом эта теория небезосновательна: в одном яйце может быть 200–275 миллиграммов холестерина. И это при рекомендованной суточной норме в 300 миллиграммов. Но здесь есть несколько нюансов.

— В яйцах содержится холестерин, скомпенсированный лецитином, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает холестерину осаживаться на стенках сосудов, но всё же дело в количестве. В одном яйце содержится примерно 5 граммов жира.



Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.



Другими словами, чтобы яйца оказали на вас хоть какое-то холестериновое влияние, их придется съесть очень много. У врачей есть разумная и оптимальная норма — они советуют съедать от трех до шести яиц в неделю. Больше десятка — уже перебор. А если слишком увлекаться яйцами каждый день, можно и атеросклероз «наесть».

К тому же есть приличный список заболеваний, когда яйцами лучше не злоупотреблять. Среди них — сахарный диабет, лишний вес, артериальная гипертензия.

— В первую очередь яйца противопоказаны людям с аллергическими реакциями на белок яиц, — говорит Ирина Бородина. — Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни. Не превышать норму потребления яиц следует также пациентам с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Если очень хочется, можно есть белок. В его состав входят аминокислоты, полезные для роста клеток, улучшения деятельности мозга и формирования крепкого иммунитета.

А вот чем яйца действительно могут быть вредны, так это содержащимся в них авидином — белком, который в человеческом организме связывается с биотином и приводит к его дефициту.

— Вообще-то это витамин В7, который обладает прекрасным антиоксидантным эффектом, — объясняет гастроэнтеролог Галина Барташевич. — И если биотина будет недостаточно, то появятся проблемы с кожей (себорейный дерматит и т.д.), с волосами. А раз уж это витамин группы В, то и судороги — может иметь место мышечная дистония. Также биотин способен снизить уровень глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом, используется при лечении рассеянного склероза, нужен для энергии и метаболизма.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Но можно авидин дезактивировать. Для этого достаточно яйца приготовить. Термическая обработка сведет на нет всё его действие, и вы сможете больше не переживать за свой биотин.