Путин: украинское контрнаступление не принесло результатов

Президент РФ Владимир Путин 21 июля на заседании Совбеза заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По его словам, ВСУ понесли потери в десятки тысяч человек, мобилизационный ресурс на Украине истощается.



«Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая, техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства», — уверен президент.



По словам Путина, производственные мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, им нужны ресурсы и время, западные кураторы разочарованы.

