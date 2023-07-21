Путин: украинское контрнаступление не принесло результатов

Президент РФ Владимир Путин 21 июля на заседании Совбеза заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По его словам, ВСУ понесли потери в десятки тысяч человек, мобилизационный ресурс на Украине истощается.
«Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая, техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства», — уверен президент.
По словам Путина, производственные мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, им нужны ресурсы и время, западные кураторы разочарованы.
Также российский лидер рассказал об изменении общественного мнения в Европе и на Украине: по его мнению, приходит отрезвление.
«Ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие»? Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется», — сказал Путин на совещании Совбеза.
При этом, по его словам, командование СВО действует профессионально, долг выполняет стойко.