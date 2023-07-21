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    Боевые действия

    Путин: украинское контрнаступление не принесло результатов

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    26 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин 21 июля на заседании Совбеза заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. По его словам, ВСУ понесли потери в десятки тысяч человек, мобилизационный ресурс на Украине истощается.

    «Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая, техника горит, а по своим тактико-техническим данным она часто уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства», — уверен президент.

    По словам Путина, производственные мощности на Западе не позволяют восполнить расход техники Киевом, им нужны ресурсы и время, западные кураторы разочарованы.

    Также российский лидер рассказал об изменении общественного мнения в Европе и на Украине: по его мнению, приходит отрезвление.

    «Ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие»? Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется», — сказал Путин на совещании Совбеза.

    При этом, по его словам, командование СВО действует профессионально, долг выполняет стойко.

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    Комментарии 26

    28029143321 Июл 2023 в 14:08
    ХАХАХАХА!
    Соловьёв отдыхает!
    +1−0
    Гость21 Июл 2023 в 14:01
    Кто говорил ему что вообще есть неуязвимая боевая техника?
    Почему он решил что 1 млрд человек (американоцентричный мир) работают хуже чем 150 млн.
    Почему самые передовые технические школы и система НИОКР и образования ,которая может сделать. ,то что не под силу советской и российской (например айфон тепловизионную матрицу металлообрабатывающий центр прецизионной точности или литографическое оборудование для производства микросхем,оказывается оказалась хуже советской ?
    Такое впечатление что с папок он перешел на просмотр телепередачи «Время покажет».
    +0−0
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