На КАД убрали последствия ДТП с самосвалом, который засыпал дорогу песком

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Дорожники восстановили движение на северном участке кольцевой автодороги Петербурга, где утром опрокинулся грузовик с песком. Последствия аварии устраняли пять часов.
Трактор, КАМАЗ и погрузчик пришлось пригнать на 15-й километр внутреннего кольца КАД, чтобы расчистить проезжую часть после ДТП. К 13 часам перевернувшийся самосвал подняли с помощью спецтехники, затем его эвакуировали, а рабочие подрядной организации очистили дорогу от песка. С 13:45 движение на участке открыто по всем трем полосам и осуществляется в штатном режиме, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Напомним, в 8:50 на 15-м километре внутреннего кольца КАД опрокинулся грузовик, перевозивший песок, который в итоге высыпался на проезжую часть. Люди в ДТП не пострадали, движение же было сильно затруднено, поскольку авария перегородила две полосы из трех.