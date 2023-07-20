Для проезда открыли 24–25 линии В.О.: «Теплосеть» закончила там масштабные работы

«Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила реконструкцию распределительной сети «24–25 линия» на одноименной улице Васильевского острова. Хорошая новость есть для автомобилистов. В рамках восстановления благоустройства снято ограничение движения на участке от дома 85 до Среднего проспекта, введённое 15 мая. Теперь оно осуществляется в штатном режиме. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 20 июля.
В рамках проекта повышена надежность теплоснабжения для 4000 жителей. Модернизированы 40 метров трубопровода диаметром 300 мм, проведены гидравлические испытания системы. 30 зданий переключены с временного трубопровода на постоянную схему теплоснабжения.
«Для нового теплопровода применялись стальные трубы в пенополиуретановой теплоизоляции с проводниками оперативно-дистанционного контроля влажности, которые предотвращают развитие коррозии, защищая от контакта с грунтовыми водами», — отмечается в сообщении.