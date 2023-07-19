Личному составу Росгвардии хотят запретить размещать фото в соцсетях и СМИ

Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в интернете и СМИ свои фото, а также видео о себе и сослуживцах, передает 19 июля РИА Новости.
Это следует из поправок ко второму чтению в Госдуме законопроекта, который позволит заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения «специальных задач».
Автор новеллы — глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн.
«Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать… информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии», — говорится в тексте законопроекта.
Уточняется, что нельзя будет размещать информацию в том числе об уволенных со службы сотрудниках и членах их семей.
Поправкой также предлагается запретить размещать информацию о служебной деятельности.
Профильный комитет Госдумы по безопасности поддержал этот документ, передает ТАСС. Кроме того, росгвардейцам также могут запретить размещать в СМИ и интернете информацию, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность к войскам нацгвардии и данные о служебной деятельности и деятельности войск.