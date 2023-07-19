Личному составу Росгвардии хотят запретить размещать фото в соцсетях и СМИ

Личному составу Росгвардии могут запретить размещать в интернете и СМИ свои фото, а также видео о себе и сослуживцах, передает 19 июля РИА Новости.



Это следует из поправок ко второму чтению в Госдуме законопроекта, который позволит заключать краткосрочные контракты на полицейскую службу в Росгвардии для выполнения «специальных задач».



Автор новеллы — глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн.



«Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать… информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии», — говорится в тексте законопроекта.

