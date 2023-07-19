Продажи новостроек в Петербурге могут приблизиться к уровню 2022 года в 2,8 млн кв. м за счет стабилизации цен

Объем продаж квартир в новостройках Петербурга может приблизиться к уровню 2022 года, тогда он составил 2,8 млн кв. м. Такой прогноз озвучила Светлана Московченко, руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». Основными факторами роста стали стабилизация цен, поддержка ипотеки госпрограммами, а также высокий региональный спрос.
Как отметила коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, количество сделок увеличилось с 3,4 тыс. в январе 2023 года до 5,9 тыс. в июне. «Особенно активно прирастала доля Ленинградской области, по итогам первого полугодия она составила уже 27% от всего рынка петербургской агломерации, — говорит она. — Для сравнения: полтора года назад она составляла 21%».
Один из стимулов к росту активности покупателей, по словам экспертов, стабилизация цен на уровне 216 и 145 тыс. руб. за квадратный метр в Петербурге и Ленобласти соответственно. В сочетании с условиями по ипотеке и гарантиями, которые дают эскроу-счета и проектное финансирование, инвесторы могут лучше спрогнозировать свои расходы, отметила Мария Орлова. Она ожидает, что проекты, которые недавно запущены, будут наращивать спрос по мере восстановления рынка. В целом же если посмотреть на долгосрочную перспективу, то недвижимость всегда дорожала.
Региональный спрос находится в течение полугодия на уровне порядка 40–45% от общего количества сделок — максимальный поток покупателей приезжает в Петербург из Мурманской области, Москвы и Московской области, ХМАО и Красноярского края.
«Рынок стабильно прирастает от месяца к месяцу, даже несмотря на традиционные сезонные колебания, — отмечает Светлана Московченко. — Это дает нам основания предполагать, что рост может продолжиться до конца года с поправкой на более низкий сезон летних отпусков и последующее наращивание темпов с августа — сентября. В результате по итогам года весь рынок первичной недвижимости может приблизиться к уровню прошлого года, когда он составил 2,8 млн кв. м».