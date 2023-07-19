Продажи новостроек в Петербурге могут приблизиться к уровню 2022 года в 2,8 млн кв. м за счет стабилизации цен

Объем продаж квартир в новостройках Петербурга может приблизиться к уровню 2022 года, тогда он составил 2,8 млн кв. м. Такой прогноз озвучила Светлана Московченко, руководитель департамента управления проектами Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». Основными факторами роста стали стабилизация цен, поддержка ипотеки госпрограммами, а также высокий региональный спрос.

Как отметила коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, количество сделок увеличилось с 3,4 тыс. в январе 2023 года до 5,9 тыс. в июне. «Особенно активно прирастала доля Ленинградской области, по итогам первого полугодия она составила уже 27% от всего рынка петербургской агломерации, — говорит она. — Для сравнения: полтора года назад она составляла 21%».