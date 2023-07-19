Северная Корея задержала американского солдата за внезапное пересечение границы

Солдат США попал в Северную Корею во время поездки в демилитаризованную зону. Он оказался первым задержанным в КНДР американцем за пять лет. Об этом в среду, 19 июля, сообщает The Guardian.
До пересечения границы рядовой Трэвис Кинг провел несколько месяцев в южнокорейской тюрьме за нападение. В прошедший понедельник его освободили и направили в Техас, где военному грозили дополнительные дисциплинарные взыскания и увольнение со службы.
Американца сопроводили в аэропорт в Южной Корее, но он покинул здание и присоединился к туру по объединенной зоне безопасности в корейской приграничной деревне Пханмунджом. Здесь он пересек границу Северной Кореи.
«Очевидец, который был частью той же туристической группы, что и Кинг, сказал, что они только что посетили здание, а затем «этот человек громко кричал: «Ха-ха-ха» и просто пробежал между зданиями», — говорится в публикации издания.
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военнослужащий США находится под стражей в Северной Корее. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США работают над «разрешением этого инцидента» с Северной Кореей.