Северная Корея задержала американского солдата за внезапное пересечение границы

Солдат США попал в Северную Корею во время поездки в демилитаризованную зону. Он оказался первым задержанным в КНДР американцем за пять лет. Об этом в среду, 19 июля, сообщает The Guardian.

До пересечения границы рядовой Трэвис Кинг провел несколько месяцев в южнокорейской тюрьме за нападение. В прошедший понедельник его освободили и направили в Техас, где военному грозили дополнительные дисциплинарные взыскания и увольнение со службы.



Американца сопроводили в аэропорт в Южной Корее, но он покинул здание и присоединился к туру по объединенной зоне безопасности в корейской приграничной деревне Пханмунджом. Здесь он пересек границу Северной Кореи.