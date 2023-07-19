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    Байден провел переговоры с посланником папы Римского по Украине

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    Президент США Джо Байден встретился с кардиналом Маттео Дзуппи — посланником папы Римского, который занимается украинским урегулированием. Об этом в среду, 19 июля, сообщил Белый дом.

    Они обсудили «усилия Святого Престола по предоставлению гуманитарной помощи» жителям Украины и призывы Ватикана к возвращению украинских детей, оказавшихся в России.

    Дзуппи приезжал в начале июня на Украину, где говорил с президентом Зеленским. А в конце июня папский спецпосланник посетил Москву и встретился с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а также с уполномоченной по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой.

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