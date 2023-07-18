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    Грузовик и четыре легковые не разъехались под дождем на ЗСД

    1987
    3 комментария
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    Массовая авария с большегрузом затруднила движение на Западном скоростном диаметре Петербурга вечером 18 июля. Пробка в южном направлении растянулась на несколько километров.

    В пятом часу вечера на Южном участке ЗСД, между набережной Екатерингофки и Благодатной улицей, столкнулись четыре автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Как видно на фото с места ДТП, участниками стали самосвал и три легковые.

    Авария обошлась без пострадавших. Попавшие в нее машины заняли две полосы. В настоящее время все службы на месте, ДТП уже оформили и приступили к расчистке проезжей части. По данным «Яндекс.Пробок», затор на ЗСД составляет порядка 3 километров.

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    Фото: «Мегаполис»

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    Комментарии 3

    Avs715318 Июл 2023 в 18:44
    Пора переименовывать в Неблагодатную.
    +0−2
    Гость18 Июл 2023 в 18:21
    И опять самосвал.
    +0−0
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