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    Поезда, задержанные из-за взрыва на Крымском мосту, нагнали график

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    4 комментария
    Фото: Минтранс РФ
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    Все поезда «Таврия», задержанные 17 июля в Крыму, вернулись в график, некоторые уже прибыли на конечные станции, сообщает Минтранс.

    18 июля около полудня до столицы добрались поезда №177/178 Симферополь — Москва и №91/92 Севастополь — Москва. Первый прибыл с задержкой в 2 часа 29 минут, второй — 3 часа 49 минут. Хотя из Керчи они отправились с задержкой в 4 часа 18 минут и 5 часов 26 минут, соответственно. То есть в пути машинистам удалось сократить опоздание почти на два часа.

    Поезда №175/176 Симферополь — Москва и №183/184 Севастополь — Мурманск догнали график. А составы, шедшие в Крым, прибыли на станции назначения еще 17 июля.

    «Таким образом, все поезда сейчас следуют по расписанию. Предпосылки для новых опозданий отсутствуют», — отмечается в сообщении.

    Движение было прервано после взрыва на Крымском мосту, случившегося ночью 17 июля. Железнодорожная часть моста получила небольшие повреждения, а автомобильная — значительные, их хорошо видно из космоса. Поезда пустили утром, а машины — только в ночь на 18 июля. В результате взрыва погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    Фото: Минтранс РФ

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    Комментарии 4

    Трассер18 Июл 2023 в 14:23
    В Киеве 4 моста. А слабо - хоть один подломить?
    +0−2
    Польза санкций18 Июл 2023 в 14:04
    "Предпосылки для новых опозданий отсутствуют".
    Но есть нюанс.
    +3−0
    Гость18 Июл 2023 в 13:22
    Нагнали, окружили и избили график.
    +1−0
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