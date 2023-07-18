Поезда, задержанные из-за взрыва на Крымском мосту, нагнали график

Все поезда «Таврия», задержанные 17 июля в Крыму, вернулись в график, некоторые уже прибыли на конечные станции, сообщает Минтранс.
18 июля около полудня до столицы добрались поезда №177/178 Симферополь — Москва и №91/92 Севастополь — Москва. Первый прибыл с задержкой в 2 часа 29 минут, второй — 3 часа 49 минут. Хотя из Керчи они отправились с задержкой в 4 часа 18 минут и 5 часов 26 минут, соответственно. То есть в пути машинистам удалось сократить опоздание почти на два часа.
Поезда №175/176 Симферополь — Москва и №183/184 Севастополь — Мурманск догнали график. А составы, шедшие в Крым, прибыли на станции назначения еще 17 июля.
«Таким образом, все поезда сейчас следуют по расписанию. Предпосылки для новых опозданий отсутствуют», — отмечается в сообщении.
Движение было прервано после взрыва на Крымском мосту, случившегося ночью 17 июля. Железнодорожная часть моста получила небольшие повреждения, а автомобильная — значительные, их хорошо видно из космоса. Поезда пустили утром, а машины — только в ночь на 18 июля. В результате взрыва погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. Возбуждено уголовное дело о теракте.