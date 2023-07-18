МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Напоминаем, как не привлечь к себе молнию

Городской комитет по здравоохранению напоминает, как вести себя во время грозы, чтобы не пострадать от молнии. Чаще всего молния бьёт не в людей, а в деревья или высокие сооружения. Но человек, находящийся рядом, может пострадать. Самое безопасное во время грозы — оставаться в помещении, закрыть окна и двери, выключить электроприборы. Если гроза застала вас в лесу, спрячьтесь в гуще деревьев (но не стойте прямо под деревом), а если в поле — в овраге или яме. Опасно находиться на возвышенности, в воде, ложиться на землю, стоять под деревом. Нельзя использовать зонтик, включать мобильный телефон, держать в кармане металлические предметы, например ключи, — металл привлекает молнию, а также мокрая одежда. Если вы в автомобиле, остановитесь подальше от деревьев, линий электропередачи и оставайтесь в салоне.

