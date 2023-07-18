МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге. Напоминаем, как не привлечь к себе молнию

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что непогода продлится и завтра. По информации ФГБУ СЗ УГМС, 18 июля в городе местами ожидаются ливни, грозы.
Сегодня утром в Петербурге местам был туман, а днём тоже ожидаются грозы.
Городской комитет по здравоохранению напоминает, как вести себя во время грозы, чтобы не пострадать от молнии. Чаще всего молния бьёт не в людей, а в деревья или высокие сооружения. Но человек, находящийся рядом, может пострадать. Самое безопасное во время грозы — оставаться в помещении, закрыть окна и двери, выключить электроприборы. Если гроза застала вас в лесу, спрячьтесь в гуще деревьев (но не стойте прямо под деревом), а если в поле — в овраге или яме. Опасно находиться на возвышенности, в воде, ложиться на землю, стоять под деревом. Нельзя использовать зонтик, включать мобильный телефон, держать в кармане металлические предметы, например ключи, — металл привлекает молнию, а также мокрая одежда. Если вы в автомобиле, остановитесь подальше от деревьев, линий электропередачи и оставайтесь в салоне.
За последнее время в России несколько человек погибли и пострадали в результате ударов молний. В Сибири во время грозы двое подростков неудачно спрятались под дерево — один погиб, второй в больнице. Туристка из Екатеринбурга погибла от удара молнии при восхождении на гору в Красноярском крае, ещё одна туристка умерла в Адыгее. В подмосковной Коломне женщина пострадала из-за того, что молния ударила в самокат. В Краснодаре молния попала мужчине в голову.