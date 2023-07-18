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    Маленький, но злой циклон портит погоду в Петербурге. Из-за него вам может быть плохо

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Во вторник петербуржцам понадобятся зонтики и плащи. Погоду портит циклон. Яркая особенность сегодняшней погоды — очень низкое давление.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 июля в городе облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 14–16 градусов, днем составит 20–22 градуса.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует северная периферия небольшого, но активного циклона. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    По оценке «Яндекса», сегодня давление может поставить рекорд, став самым низким для 18 июля за 55 лет. Температура же вполне обычная для середины лета. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 12 градусов ночью до 25 днём. Самое холодное 18 июля выдалось в 1967 году — плюс 5 днём, а самое тёплое — в 2001 году, плюс 33.

    В ближайшие пару дней потепления не ожидается.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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