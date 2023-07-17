Названы четыре причины, по которым путь в Крым через новые территории не станет популярным

Автомобильный маршрут в Крым через ДНР, Запорожье и Херсонскую область не станет массовым по нескольким причинам, о которых 17 июля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).



В первую очередь туроператоров беспокоит, что дорога из Ростова-на-Дону в Крым через «альтернативный маршрут» занимает не менее восьми часов без учета досмотра.



Также в АТОР напомнили, что на дорогах в этих областях нет покрытия основных российских мобильных операторов, а значит, будут проблемы с навигацией.



В-третьих, для туристов очень мало информации о работающих АЗС, точках питания и санитарных остановках.

