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    Названы четыре причины, по которым путь в Крым через новые территории не станет популярным

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    Автомобильный маршрут в Крым через ДНР, Запорожье и Херсонскую область не станет массовым по нескольким причинам, о которых 17 июля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    В первую очередь туроператоров беспокоит, что дорога из Ростова-на-Дону в Крым через «альтернативный маршрут» занимает не менее восьми часов без учета досмотра.

    Также в АТОР напомнили, что на дорогах в этих областях нет покрытия основных российских мобильных операторов, а значит, будут проблемы с навигацией.

    В-третьих, для туристов очень мало информации о работающих АЗС, точках питания и санитарных остановках.

    По мнению туроператоров, часть туристов в срочном порядке воспользуются альтернативным путем. «Но массовым турпоток по альтернативному пути не станет. Люди опасаются за свою безопасность», — заявили в АТОР.

    Вопрос с передвижением в ночное время через «новые территории» уже решили. Глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщили об отмене комендантского часа для туристов, следующих в Крым. При этом российские власти обещают усилить меры безопасности и актуализировать информацию о заправках и точках питания.

    17 июля на Крымском мосту в результате теракта обвалилось автомобильное полотно, два человека погибли — это родители, которые находились в машине вместе с дочерью-подростком в эпицентре. Девочка выжила и сейчас находится в реанимации в одной из больниц в Краснодарском крае.

    На данный момент движение по мосту для автомобилей остановлено, в Крым продолжают курсировать поезда и паромы. Туристам также предлагают воспользоваться дорогой из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь до Крыма.

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