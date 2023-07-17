Молодой человек поспорил с девушкой у «Звездной» и оказался в полиции

Попытка на спор перелезть забор обернулась невеселыми последствиями для молодого человека в Московском районе Петербурга. Свой азартный порыв ему пришлось объяснять уже правоохранителям.
В 22:26 16 июля сотрудники ОВО Московского района задержали 26-летнего парня, проникшего на территорию научного центра возле метро «Звездная», сообщает 17 июля пресс-служба Росгвардии Петербурга. Оказалось, что во время прогулки с девушкой, молодой человек поспорил с ней, что сможет перелезть через забор, однако как только он начал преодолевать препятствие, его заметили сотрудники центра и нажали кнопку тревожной сигнализации.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали хулигана и доставили в 33-й отдел полиции для выяснения обстоятельств. Ранее молодой человек уже был судим за грабеж.