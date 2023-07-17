Курс евро превысил 102 рубля

Курс евро на Мосбирже по данным на 09:21 вырос на 0,86 %, до 102,08 рубля. Как пишет ТАСС, это впервые с 6 июля текущего года.



Доллар подорожал на 0,84 %, до 90,82 рубля.



Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что движение курса рубля во многом определяет динамика внешней торговли, этим объясняется его ослабление в начале июля. При этом она отмечала, что для ЦБ приемлем любой курс рубля и вмешиваться в валютный рынок регулятор может, только когда видит риски финансовой стабильности. Сейчас их нет.



Валюта дорожает на фоне ЧП на Крымском мосту. По последним данным, погибли два человека. Официальной информации от силовиков о случившемся пока нет. Телеканал «Крым 24» показывал видео повреждений. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию.

