«Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены». Путин высказался о спецоперации

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным 16 июля прокомментировал ход спецоперации в условиях наступления ВСУ.
«Как вы ход спецоперации оцениваете с учетом контрнаступления?» — спросил журналист президента.
«Положительно. Войска наши ведут себя героически, на некоторых участках в наступления переходят, забирают наиболее выгодные позиции»,— ответил Путин.
По его словам, действия противника неэффективны.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача — в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за всё время наступления. Противник успеха не имеет», — добавил президент.
«А у нас дальше какие задачи?» — уточнил журналист.
«Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены»,— ответил глава государства.
Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытались перейти в наступление 4 июня. 9 июня Владимир Путин сказал: «Можно констатировать, что это украинское наступление началось», напоминает «Коммерсантъ».