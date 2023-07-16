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    «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены». Путин высказался о спецоперации

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    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным 16 июля прокомментировал ход спецоперации в условиях наступления ВСУ.

    «Как вы ход спецоперации оцениваете с учетом контрнаступления?» — спросил журналист президента.

    «Положительно. Войска наши ведут себя героически, на некоторых участках в наступления переходят, забирают наиболее выгодные позиции»,— ответил Путин.

    По его словам, действия противника неэффективны.

    «Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача — в том числе с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за всё время наступления. Противник успеха не имеет», — добавил президент.

    «А у нас дальше какие задачи?» — уточнил журналист.

    «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены»,— ответил глава государства.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытались перейти в наступление 4 июня. 9 июня Владимир Путин сказал: «Можно констатировать, что это украинское наступление началось», напоминает «Коммерсантъ».

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