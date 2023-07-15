Водители с доской и пистолетом решали, кто прав, на Октябрьской. Проигравший отступал на одной ноге

Водитель «Ауди» устроил дорожную стрельбу в Невском районе Петербурга и уехал, оставив раненого противника. Он заявил, что не хотел.
Полиция о суете на пересечении Зольной и Октябрьской набережной узнала накануне днём от 57-летнего жителя Ленинградской области, стало известно «Фонтанке» 15 июля. Его заезд на «Газели» около полудня прервал мужчина на «Ауди», разговор с которым закончился болезненно.
Прибывшие на место полицейские подобрали две гильзы. Пострадавший с ранением голени отправился в больницу. Его подлечили и отпустили.
Предполагаемый обидчик вскоре дал о себе знать. К вечеру в отдел пришёл 31-летний житель Невского района, рассказавший свою версию конфликта. С его слов, воспользоваться травматическим пистолетом пришлось в страхе за собственное здоровье — мужчина из «Газели» замахнулся доской и остался глух к предупреждениям. Помощь раненому якобы была предложена и отвергнута.
Из полиции петербуржец ушёл с обязательством о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.