Водители с доской и пистолетом решали, кто прав, на Октябрьской. Проигравший отступал на одной ноге

Водитель «Ауди» устроил дорожную стрельбу в Невском районе Петербурга и уехал, оставив раненого противника. Он заявил, что не хотел.



Полиция о суете на пересечении Зольной и Октябрьской набережной узнала накануне днём от 57-летнего жителя Ленинградской области, стало известно «Фонтанке» 15 июля. Его заезд на «Газели» около полудня прервал мужчина на «Ауди», разговор с которым закончился болезненно.



Прибывшие на место полицейские подобрали две гильзы. Пострадавший с ранением голени отправился в больницу. Его подлечили и отпустили.

