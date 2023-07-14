Медведев в военной форме приехал на Тоцкий полигон, который известен ядерными учениями

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области и встретился там с военными. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале 14 июля.



Дмитрий Медведев / Telegram

Медведеву, судя по кадрам, показали подготовку артиллеристов и танкистов. «Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить», – говорит экс-президент.



Он сообщил, что доложит Владимиру Путину о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка тех, кто будет участвовать в военной операции на Украине.



Тоцкий полигон известен тем, что 14 сентября 1954 года там прошли советские войсковые тактические учения с применением ядерного оружия под кодовым названием «Снежок». Командовал маршал Георгий Жуков. В них участвовали 45 тысяч военнослужащих, сотни танков и другой техники.



Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Бомба была сброшена с высоты 8 км. Мощность взрыва вдвое превышала мощность взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Сразу после взрыва через зону поражения были проведены войска. «Войска были в противогазах и следовали на БТР», – рассказывают в Минобороны РФ.

