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    Медведев в военной форме приехал на Тоцкий полигон, который известен ядерными учениями

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    17 комментариев

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил полигон Тоцкий в Оренбургской области и встретился там с военными. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале 14 июля.

    Дмитрий Медведев / Telegram

    Медведеву, судя по кадрам, показали подготовку артиллеристов и танкистов. «Слаживание здесь только началось, на этом полигоне вот второй раз уже за последний год. Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить», – говорит экс-президент.

    Он сообщил, что доложит Владимиру Путину о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка тех, кто будет участвовать в военной операции на Украине.

    Тоцкий полигон известен тем, что 14 сентября 1954 года там прошли советские войсковые тактические учения с применением ядерного оружия под кодовым названием «Снежок». Командовал маршал Георгий Жуков. В них участвовали 45 тысяч военнослужащих, сотни танков и другой техники.

    Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Бомба была сброшена с высоты 8 км. Мощность взрыва вдвое превышала мощность взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Сразу после взрыва через зону поражения были проведены войска. «Войска были в противогазах и следовали на БТР», – рассказывают в Минобороны РФ.

    Одним из плачевных результатов стало облучение участников учений и резкое повышение случаев злокачественных опухолей и заболеваний крови среди участников испытаний. Радиационному воздействию в разной степени подверглись жители семи районов Оренбуржья.

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    Комментарии 16

    Гость14 Июл 2023 в 14:16
    Хоть в бункере не сидит!
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