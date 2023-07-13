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    Второй удар в «молоко». В Петербурге суды не стали рассматривать дело «Зенита»

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    Дела об административных правонарушениях футбольного клуба «Зенит» забуксовали между судом и полицией в Петербурге. Их снова развернули на доработку, огрехи те же.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 13 июля, материалы для устранения недостатков составителям вернули Дзержинский и Петроградский районные суды. Протоколы уже приходилось исправлять. Тогда среди прочего указывали, что бумаги оформили без законного представителя.

    Подтверждения о надлежащем извещении и направлении копии в Дзержинском райсуде так и не увидели.

    Футбольному клубу вменяют массовое празднование чемпионства, которое, согласно протоколам, оставило проплешины на газонах и мешало движению пешеходов и транспорта. Толпой, с фальшфейерами, шампанским и заездами по знаковым местам Петербурга, отмечали 13 мая. https://www.fontanka.ru/2023/05/14/72302747/—

    Привлечь «Зенит» к ответственности по первой части статьи 20.2.2 КоАП с июня пытаются в трёх судах. https://www.fontanka.ru/2023/06/20/72415850/ В Октябрьском материалы остаются на рассмотрении.

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