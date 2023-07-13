Второй удар в «молоко». В Петербурге суды не стали рассматривать дело «Зенита»

Дела об административных правонарушениях футбольного клуба «Зенит» забуксовали между судом и полицией в Петербурге. Их снова развернули на доработку, огрехи те же.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 13 июля, материалы для устранения недостатков составителям вернули Дзержинский и Петроградский районные суды. Протоколы уже приходилось исправлять. Тогда среди прочего указывали, что бумаги оформили без законного представителя.

Подтверждения о надлежащем извещении и направлении копии в Дзержинском райсуде так и не увидели.

