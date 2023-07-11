В Петербурге снова готовятся судить «Зенит» за непорядок с чемпионским экстазом

Футбольный клуб «Зенит» со второй попытки пытаются призвать к ответу за массовый праздник, жертвами которого видят газоны в центре Петербурга. Протоколы исправили и вернули в суды.



Как следует из картотеки Дзержинского районного суда 11 июля, накануне вечером материалы в отношении «Зенита» передали судье Яне Никитиной. Три недели назад она не стала рассматривать дело из-за огрехов при составлении бумаг.



Клубу вменили организацию массового мероприятия, нарушавшего общественный порядок, и вытоптанную 13 мая траву, но подтверждения не предоставили.

