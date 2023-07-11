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    В Петербурге снова готовятся судить «Зенит» за непорядок с чемпионским экстазом

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    Футбольный клуб «Зенит» со второй попытки пытаются призвать к ответу за массовый праздник, жертвами которого видят газоны в центре Петербурга. Протоколы исправили и вернули в суды.

    Как следует из картотеки Дзержинского районного суда 11 июля, накануне вечером материалы в отношении «Зенита» передали судье Яне Никитиной. Три недели назад она не стала рассматривать дело из-за огрехов при составлении бумаг.

    Клубу вменили организацию массового мероприятия, нарушавшего общественный порядок, и вытоптанную 13 мая траву, но подтверждения не предоставили.

    О траве — на этот раз выжженной пиротехникой — шла речь и в протоколе, который отказался рассматривать Петроградский райсуд. Над бумагами поработали и снова передали их судье на прошлой неделе.

    Представитель «Зенита» не согласен с предъявленными претензиями. Отмечалось, что организация предоставила письмо, в котором сказано, что материального ущерба при праздновании победы футболистов нет.

    Ещё один материал по первой части статьи 20.2.2 КоАП поступал в Октябрьский районный суд 16 июня. Дата рассмотрения не назначена, подтвердили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

    Десятое чемпионство в национальной лиге отметили с помпой былых лет. Футболистов осыпали золотым серпантином, болельщиков поливали шампанским. Спортсменов катали по городу с остановками в знаковых местах, в том числе у Ростральных колонн, где в дыму фальшфейеров виделся пожар.

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