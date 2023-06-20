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    «Зенит» просят наказать за нарушение движения и вытоптанную траву во время празднования чемпионства

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    На футбольный клуб «Зенит» подали в суд за нарушение общественного порядка и причинение вреда зеленым насаждениям в результате массового мероприятия, которое прошло 13 мая 2023 года на Невском проспекте, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Речь идет о праздновании десятого в истории команды чемпионского титула.

    Дело об административном правонарушении зарегистрировано 20 июня 2023 года в Дзержинском районном суде. По данным протокола, АО «ФК «Зенит» организовало несанкционированное массовое мероприятие, в котором приняли участие не менее 1 000 человек. Это привело к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории.

    Дополнительно, отмечается, что футбольный клуб направлял письмо на имя губернатора Петербурга 9 мая с просьбой согласовать проведение праздничных мероприятий по случаю победы в чемпионате России по футболу сезона-2022/2023. В рамках мероприятий планировалась установка арт-объектов и парад чемпионов. 11 мая из комитета по физической культуре и спорту и комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности поступили письма с рекомендацией получить согласование с ГУ МВД по СПб и ЛО. Однако письмо в ГУ МВД было направлено только 15 мая, после чего вопросы организации мероприятия остались не согласованы.

    В протоколе из Петроградского суда указано, что участники мероприятия вытаптывали траву, стоя на газонах, а также повредили газон броском горящих пиротехнических средств, оставив не менее 10 следов выжженной травы размером около 20 см на 20 см.

    Представитель «Зенита» не согласен с предъявленными претензиями.

    Стоит отметить, что аналогичные протоколы были зарегистрированы в Октябрьском и Петроградском районных судах г. Санкт-Петербурга. Пока дело не принято к производству ни в одном из судов.

    Отмечается, что дальнейшее расследование покажет, каким образом будет разрешен этот спор и какие меры будут приняты в отношении ФК «Зенит» в случае признания его виновным.

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