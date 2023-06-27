    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    759мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.66eur92.3

    Суды Петербурга не приняли дело против «Зенита» о несанкционированном праздновании чемпионства

    442
    обсудить

    Дзержинский и Петроградский районные суды не приняли дело в отношении футбольного клуба «Зенит» о нарушении порядка и вытоптанной траве. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, протоколы вернули составителям для устранения недостатков.

    Как указал, например, Дзержинский суд, из протокола следует, что АО вменяется организация мероприятия, которое причинило вред зеленым насаждениям, однако прилагаемые материалы каких-либо сведений, подтверждающих причинение такого вреда, не содержат. Представленный протокол от 09.06.2023 составлен в отсутствие законного представителя (представитель был извещен о явке на 22.06.2023 для составления протокола от 09.06.2023). Также в протоколе перепутан защитник и законный представитель.

    В материалах же Петроградского суда, где также указано о причинении вреда зеленым насаждениям, имеется письмо от организации, которая сообщает, что в результате проведения мероприятия в честь победы ФК «Зенит» никакого материального ущерба причинено не было.

    Изначально футбольный «Зенит» обвиняли в том, что празднование 10 в истории команды чемпионства было несанкционировано. А это привело к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Зенит
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close