Суды Петербурга не приняли дело против «Зенита» о несанкционированном праздновании чемпионства

Дзержинский и Петроградский районные суды не приняли дело в отношении футбольного клуба «Зенит» о нарушении порядка и вытоптанной траве. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, протоколы вернули составителям для устранения недостатков.



Как указал, например, Дзержинский суд, из протокола следует, что АО вменяется организация мероприятия, которое причинило вред зеленым насаждениям, однако прилагаемые материалы каких-либо сведений, подтверждающих причинение такого вреда, не содержат. Представленный протокол от 09.06.2023 составлен в отсутствие законного представителя (представитель был извещен о явке на 22.06.2023 для составления протокола от 09.06.2023). Также в протоколе перепутан защитник и законный представитель.

