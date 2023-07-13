    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    755мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.63eur99.89

    Замес из трех машин превратил ЗСД у намыва в «бутылочное горлышко»

    2393
    8 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Западный скоростной диаметр Петербурга днем 13 июля встал в пробке в обе стороны. Движение затруднила авария в месте производства дорожных работ.

    В третьем часу дня на Центральном участке ЗСД при движении от набережной Макарова на юг, перед мостом через Корабельный фарватер, произошло ДТП, сообщается в приложении «Ваш ЗСД». Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», там столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. По данным «Фонтанки», произошел наезд на барьеры в месте дорожных работ — на участке строят съезды на Шкиперский проток. Одна из машин опрокинулась.

    По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Из-за ДТП в южном направлении свободной для проезда осталась только одна полоса. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся почти на 3 километра. Собралась пробка и в противоположном направлении, ее длина чуть перевалила за 2 километра.

    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что на месте работает дорожный инспектор, а службы делают все, чтобы освободить проезжую часть. Информация о ДТП выведена на табло переменной информации. На данный момент на месте освободили три полосы.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЗСДДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость13 Июл 2023 в 16:03
    Гойда
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close