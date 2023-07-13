Замес из трех машин превратил ЗСД у намыва в «бутылочное горлышко»

Западный скоростной диаметр Петербурга днем 13 июля встал в пробке в обе стороны. Движение затруднила авария в месте производства дорожных работ.
В третьем часу дня на Центральном участке ЗСД при движении от набережной Макарова на юг, перед мостом через Корабельный фарватер, произошло ДТП, сообщается в приложении «Ваш ЗСД». Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», там столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. По данным «Фонтанки», произошел наезд на барьеры в месте дорожных работ — на участке строят съезды на Шкиперский проток. Одна из машин опрокинулась.
По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Из-за ДТП в южном направлении свободной для проезда осталась только одна полоса. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся почти на 3 километра. Собралась пробка и в противоположном направлении, ее длина чуть перевалила за 2 километра.
В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» рассказали, что на месте работает дорожный инспектор, а службы делают все, чтобы освободить проезжую часть. Информация о ДТП выведена на табло переменной информации. На данный момент на месте освободили три полосы.