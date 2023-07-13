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    В Ленобласти вынесли приговор хозяйке лошади, насмерть затоптавшей архитектора

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    Десять месяцев на исправительных работах проведёт жительница Гатчинского района Ленинградской области, чья лошадь убила гулявшую с собакой женщину.

    Как сообщает прокуратура Ленобласти 13 июля, виновной в причинении смерти по неосторожности суд признал Клару Богданову, допустившую преступную небрежность при содержании лошади.

    По данным регионального Следственного комитета, 19 июня прошлого года Богданова оставила её без присмотра пастись в поле посёлка Высоключевой. Животное напало на проходившую мимо женщину. 47news писал, что под копытами погибла 45-летняя архитектор. Она ушла гулять с собакой, пёс вернулся домой один.

    Погибшую в поле нашёл муж. Рядом в землю был вбит металлический клин с привязанной верёвкой. Лошади не было, но на земле остались следы копыт. У жены были сломаны рёбра, на спине, шее и ногах ссадины полуовальной формы.

    С учётом позиции обвинения Богдановой назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 5%.

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