Певица МакSим призналась в алкоголизме после перенесенного коронавируса

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим, призналась, что сорванное выступление в Сочи в марте этого года связано с тем, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. 13 июля МакSим подтвердила свою алкогольную зависимость, опубликовав обращение к поклонникам в соцсетях.



По ее словам, после того как врачи спасли ей жизнь во время пандемии коронавируса, МакSим начала выпивать, чтобы чувствовать себя лучше. Апогеем в этой ситуации стал концерт в Сочи — певица не попадала в ноты, еле стояла на ногах, а через 30 минут покинула сцену. Оказалось, что перед выходом на сцену артистка была под капельницей, но, чтобы отработать концерт «как машина», решила выпить.