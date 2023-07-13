Певица МакSим призналась в алкоголизме после перенесенного коронавируса

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим, призналась, что сорванное выступление в Сочи в марте этого года связано с тем, что артистка находилась в состоянии алкогольного опьянения. 13 июля МакSим подтвердила свою алкогольную зависимость, опубликовав обращение к поклонникам в соцсетях.
По ее словам, после того как врачи спасли ей жизнь во время пандемии коронавируса, МакSим начала выпивать, чтобы чувствовать себя лучше. Апогеем в этой ситуации стал концерт в Сочи — певица не попадала в ноты, еле стояла на ногах, а через 30 минут покинула сцену. Оказалось, что перед выходом на сцену артистка была под капельницей, но, чтобы отработать концерт «как машина», решила выпить.
«Я все-таки пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать», — поведала фанатам Марина Максимова.
Долгое время певица находится в клинике, музыканты не отвернулись от МакSим, а поддерживают ее, приезжают к ней даже из родной Казани. Также артистку навещает ее семья, в том числе дети.
За последние годы МакSим попала в аварию, затем чуть не погибла от осложнений коронавируса. Однако после этого артистка отправилась на гастроли, которые запомнились неудачными выступлениями в Твери и Сочи.