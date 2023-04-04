Певица МакSим перенесёт гастрольный тур после концерта в Твери, где она еле стояла на ногах

Певица МакSим (Марина Абросимова) заявила, что перенесёт ближайшие концерты гастрольного тура из-за лечения. Об этом исполнительница сообщила 4 апреля в своих социальных сетях.



«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», — написала она.

Артистка поблагодарила фанатов за поддержку и попросила прекратить «публичные разборки и истерики».

«Что касается недопониманий в моем коллективе, то все мы взрослые люди, и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсетях», — добавила она.