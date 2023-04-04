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    Певица МакSим перенесёт гастрольный тур после концерта в Твери, где она еле стояла на ногах

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    Певица МакSим (Марина Абросимова) заявила, что перенесёт ближайшие концерты гастрольного тура из-за лечения. Об этом исполнительница сообщила 4 апреля в своих социальных сетях.

    «Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», — написала она.

    Артистка поблагодарила фанатов за поддержку и попросила прекратить «публичные разборки и истерики».

    «Что касается недопониманий в моем коллективе, то все мы взрослые люди, и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсетях», — добавила она.

    Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, сделанная во время выступления МакSим в Твери. Зрители заметили, что она еле стояла ногах и с трудом попадала в ноты. Поклонники в сети требовали остановить гастрольный тур из-за опасений за её здоровье. Известно, что в середине марта певице также стало плохо во время концерта в Сочи.

    В июне 2021 года она несколько раз находилась в больнице. В течение нескольких недель была в искусственной коме.

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