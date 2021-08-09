«Всем привет, я снова с вами». Певица МакSим опубликовала первый пост после выхода из комы

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. <…> Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату, и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично», — написала певица.

Певицу Марину Абросимову (МакSим) 9 августа переведут из реанимации в обычную палату. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте . Это первый пост артистки после выхода из искусственной комы.

По словам Абросимовой, ей казалось, что она провела в коме всего два дня. Артистка удивилась, когда узнала, что прошло больше месяца.



«Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью. Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя», — рассказала МакSим.



До этого последнее сообщение в Instagram-аккаунте певицы появилось 15 июня. Она рассказала, что попала в больницу из-за ухудшения самочувствия. Тест на COVID-19 у Абросимовой был отрицательным.



Ранее об улучшении состояния МакSим сообщила ее генеральный менеджер Маргарита Соколова. По ее словам, артистка уже может самостоятельно ходить, есть и общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено.



О том, что 38-летняя Марина Абросимова находится в больнице и её подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Врачи диагностировали у неё 40-процентное поражение лёгких и ввели в искусственную кому.

