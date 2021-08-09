«Может ходить, есть и общаться». Выписка МакSим из больницы не за горами

Как сообщила в Instagram-аккаунте 9 августа генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова, выписка артистки из госпиталя уже не за горами, однако пока что врачи не называют точную дату.



По словам Соколовой, врачи относят благополучный исход болезни пациентки к разряду уникальных случаев. Между тем они не исключают необходимости длительного восстановления.

Сейчас Марина Абросимова уже может самостоятельно ходить, есть и общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено.



Ранее «Фонтанка» писала, что певица вышла из комы и начала постепенно осознавать, что пробыла в этом состоянии около двух недель.

