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«Может ходить, есть и общаться». Выписка МакSим из больницы не за горами

Певицу МакSим могут скоро выписать из больницы

Состояние здоровья певицы МакSим продолжает улучшаться. Марину Абросимову собираются перевести в обычную палату.

Как сообщила в Instagram-аккаунте 9 августа генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова, выписка артистки из госпиталя уже не за горами, однако пока что врачи не называют точную дату.

По словам Соколовой, врачи относят благополучный исход болезни пациентки к разряду уникальных случаев. Между тем они не исключают необходимости длительного восстановления.

Сейчас Марина Абросимова уже может самостоятельно ходить, есть и общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено.

Ранее «Фонтанка» писала, что певица вышла из комы и начала постепенно осознавать, что пробыла в этом состоянии около двух недель.

О том, что 38-летняя Марина Абросимова находится в больнице и её подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Врачи диагностировали у неё 40-процентное поражение лёгких и ввели в искусственную кому.

МакSим — российская певица и автор песен. Широкую известность она приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома «Трудный возраст».

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Комментарии (7)

Summery
Почему 2 недели ??? Известно о подключении к ИВЛ стало 19-го июня, а отключили, если верить новостям , в августе . Как на самом деле было- то ???
мухомор
Всё по конспектам Бари Каримовича Алибасова.
Тяжелый недуг, госпитализация, длительное лечение и исцеление.
И постоянно пиарщики сообщают о состоянии забытой артистки, которой вроде бы не интересовался никто многие годы.
Ещё чуть-чуть и упоминаемость в медиа позволит ей быть снова востребованной на новогодних корпоративах.
NAFTALIN 2000-2036
а петь, петь она теперь может?
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