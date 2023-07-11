Доверенную водителю старенькую Audi A6 спалили в ночи в Павловске

Полиция Пушкинского района Петербурга выясняет обстоятельства возгорания 25-летней «Ауди» ночью 10 июля. В поджоге подозревают местного жителя, которого уже не раз прощали.
В 1:35 понедельника в дежурную часть поступила информация, что у дома 2 по Горной улице в Павловске горит автомобиль, стало известно «Фонтанке» 11 июля. Прибывшие на место полицейские обнаружили полностью выгоревший Audi A6 1998 года выпуска, принадлежащий 35-летнему местному жителю. Час спустя с заявлением в полицию обратился 33-летний мужчина, работающий водителем в коммерческой фирме. Он рассказал, что управлял вспыхнувшей «Ауди» по доверенности и что около 1:30 машину поджег неизвестный. Ущерб составил 500 тысяч рублей.
Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, уже не раз проходивший по уголовным делам, в том числе об умышленном повреждении либо уничтожении чужого имущества. Однако в трех из четырех случаев дела были прекращены, два из них — в связи с примирением сторон. Наказан он был только за применение насилия к представителю власти — штрафом.
По факту пожара решается вопрос о возбуждении уголовного дела.