Франция передаст Украине дальнобойные ракеты, чтобы поддержать наступление. В Кремле это назвали ошибкой

Украина получит от Франции ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления. Об этом во вторник, 11 июля, заявил французский лидер Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.



«Принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Также он добавил, что придерживается доктрины, направленной на то, «чтобы позволить Украине защищать свою территорию».



Такое решение Франции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным, передает ТАСС. «Россия будет отвечать на такие действия», — сказано в публикации.