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    Франция передаст Украине дальнобойные ракеты, чтобы поддержать наступление. В Кремле это назвали ошибкой

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    Украина получит от Франции ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления. Об этом во вторник, 11 июля, заявил французский лидер Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе.

    «Принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Также он добавил, что придерживается доктрины, направленной на то, «чтобы позволить Украине защищать свою территорию».

    Такое решение Франции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибочным, передает ТАСС. «Россия будет отвечать на такие действия», — сказано в публикации.

    Накануне глава Генштаба Валерий Герасимов выслушал доклад начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова о попытках Украины ударить по Крыму, Калужской и Ростовской областям модифицированными ракетами С-200.

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