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    Главе Генштаба Герасимову доложили о попытках ВСУ атаковать ракетами три региона России

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    Глава Генштаба Валерий Герасимов выслушал доклад начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова о попытках Украины ударить по Крыму, Калужской и Ростовской областям ракетами С-200. Видео совещания в понедельник, 10 июля, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

    Минобороны России

    Герасимов поставил задачу по выявлению мест хранения, подготовки и стартовых позиций ракет С-200, а также в кратчайшие срок принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

    Это первое публичное появление главы Генштаба после мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня.

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    Комментарии 4

    Гость10 Июл 2023 в 09:47
    💩💩💩💩💩
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