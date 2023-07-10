Главе Генштаба Герасимову доложили о попытках ВСУ атаковать ракетами три региона России

Глава Генштаба Валерий Герасимов выслушал доклад начальника Главного штаба ВКС Виктора Афзалова о попытках Украины ударить по Крыму, Калужской и Ростовской областям ракетами С-200. Видео совещания в понедельник, 10 июля, опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Герасимов поставил задачу по выявлению мест хранения, подготовки и стартовых позиций ракет С-200, а также в кратчайшие срок принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Это первое публичное появление главы Генштаба после мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня.