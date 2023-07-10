Минобороны: Украина пыталась ударить по Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200

Украина пыталась атаковать в воскресенье, 9 июля, объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов доложил командующему объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову об уничтожении четырех баллистических целей, а также об уничтожении двух ракет С-200, еще две такие ракеты были отклонены при помощи РЭБ.

