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    В Москве росгвардейцы устроили погоню за экзотическим хулиганом. А потом накормили его бананом

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    Самого милого возмутителя спокойствия показали в главном управлении Росгвардии по Москве. В окружении сотрудников он чувствует себя вольготно и кушает с аппетитом.

    главное управление Росгвардии по Москве

    Как сообщили в пресс-службе ведомства 10 июля, кошачий лемур заставил побегать сотрудников вневедомственной охраны в Южном административном округе столицы. Животное заметил экипаж, следовавший по Даниловской набережной. Прогулка, судя по всему, его пугала — лемур прыгал на машины, людей и бежал от попыток приманить.

    Скитальца всё же изловили, задобрили бананами и передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды. Откуда сбежал зверек, не уточняется.

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    Росгвардия
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    Комментарии 10

    Гость10 Июл 2023 в 18:16
    Вся суть Росгвардии.
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