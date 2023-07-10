В Москве росгвардейцы устроили погоню за экзотическим хулиганом. А потом накормили его бананом

Самого милого возмутителя спокойствия показали в главном управлении Росгвардии по Москве. В окружении сотрудников он чувствует себя вольготно и кушает с аппетитом.
главное управление Росгвардии по Москве
Как сообщили в пресс-службе ведомства 10 июля, кошачий лемур заставил побегать сотрудников вневедомственной охраны в Южном административном округе столицы. Животное заметил экипаж, следовавший по Даниловской набережной. Прогулка, судя по всему, его пугала — лемур прыгал на машины, людей и бежал от попыток приманить.
Скитальца всё же изловили, задобрили бананами и передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды. Откуда сбежал зверек, не уточняется.