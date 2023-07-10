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    ФХР прокомментировала контракты Ивана Федотова, после дембеля уехавшего в Дубай

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    4 комментария

    Федерация хоккея России (ФХР) 10 июля опубликовала заявление по поводу ситуации с контрактом Ивана Федотова с ЦСКА.

    «Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

    Иван Федотов — вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь Континентальной хоккейной лиги, обладатель Кубка Гагарина. «Фонтанка» подробно рассказывала, что 1 июля 2022 года спортсмена, имевшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», задержали в Петербурге и увезли в военкомат как уклониста. Сначала его отправили в Северодвинск, позже, по данным СМИ, он проходил службу под Петербургом. Он сам и его семья пытались оспорить отправку в армию через суд, но передумали. На следующий день после дембеля он уехал в Дубай.

    После окончания службы летом 2023 года, по данным ФХР, вратарь подписал контракт с ХК ЦСКА, договор был зарегистрирован в базе центрального информационного бюро КХЛ.

    «Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в чемпионате КХЛ», — отмечается в заявлении.

    В ФХР заверили, что будут «настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ», поскольку нарушение правил «может привести к негативным последствиям для российского хоккея».

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    Комментарии 4

    Гость10 Июл 2023 в 14:08
    Хэх
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