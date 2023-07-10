ФХР прокомментировала контракты Ивана Федотова, после дембеля уехавшего в Дубай

Федерация хоккея России (ФХР) 10 июля опубликовала заявление по поводу ситуации с контрактом Ивана Федотова с ЦСКА.

«Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.



Иван Федотов — вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь Континентальной хоккейной лиги, обладатель Кубка Гагарина. «Фонтанка» подробно рассказывала, что 1 июля 2022 года спортсмена, имевшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», задержали в Петербурге и увезли в военкомат как уклониста. Сначала его отправили в Северодвинск, позже, по данным СМИ, он проходил службу под Петербургом. Он сам и его семья пытались оспорить отправку в армию через суд, но передумали. На следующий день после дембеля он уехал в Дубай.

