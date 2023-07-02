Дембельнулся. Вратарь сборной России по хоккею Федотов отслужил и сразу уехал в Дубай

Хоккеист СКА Иван Федотов, пойманный как уклонист 1 июля прошлого года, уже на следующий день после дембеля уехал в Эмираты. Он в хорошей форме и танцует.

Фотографиями из отпуска Федотов поделился на своих страницах в соцсетях 2 июля. На фото подтянутый спортсмен позирует на фоне дубайских небоскребов. На коротком видео с тем же пейзажем Федотов пританцовывает.

Ровно год назад подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия» Федотова задержали в Петербурге и увезли в военкомат как уклониста. Сперва его отправили в Северодвинск, позже, сообщали спортивные СМИ, он проходил службу под Петербургом. Спортсмен и его семья пытались оспорить отправку Федотова в армию через суд, но в итоге передумали.