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    Дембельнулся. Вратарь сборной России по хоккею Федотов отслужил и сразу уехал в Дубай

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    Хоккеист СКА Иван Федотов, пойманный как уклонист 1 июля прошлого года, уже на следующий день после дембеля уехал в Эмираты. Он в хорошей форме и танцует.

    Фотографиями из отпуска Федотов поделился на своих страницах в соцсетях 2 июля. На фото подтянутый спортсмен позирует на фоне дубайских небоскребов. На коротком видео с тем же пейзажем Федотов пританцовывает.

    Ровно год назад подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия» Федотова задержали в Петербурге и увезли в военкомат как уклониста. Сперва его отправили в Северодвинск, позже, сообщали спортивные СМИ, он проходил службу под Петербургом. Спортсмен и его семья пытались оспорить отправку Федотова в армию через суд, но в итоге передумали.

    Иван Федотов — вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

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