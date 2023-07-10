Неисправный Ford сгорел на пустыре в Парголово, а у метро «Девяткино» — архивный Opel

За день во Всеволожском районе Ленобласти и Выборгском районе Петербурга сгорели три автомобиля. Один из них — вместе с гаражом.



В десятом часу утра 9 июля в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Менделеева в Мурино, на парковке у станции метро «Девяткино», дымится автомобиль, стало известно «Фонтанке» 10 июля. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что загорелся темно-зеленый Opel Astra. Автомобиль оказался архивным, так что кому он принадлежит — не установить. В результате пожара у «Опеля» частично обгорел багажный отсек. Причины возгорания устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.