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    Неисправный Ford сгорел на пустыре в Парголово, а у метро «Девяткино» — архивный Opel

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    За день во Всеволожском районе Ленобласти и Выборгском районе Петербурга сгорели три автомобиля. Один из них — вместе с гаражом.

    В десятом часу утра 9 июля в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Менделеева в Мурино, на парковке у станции метро «Девяткино», дымится автомобиль, стало известно «Фонтанке» 10 июля. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что загорелся темно-зеленый Opel Astra. Автомобиль оказался архивным, так что кому он принадлежит — не установить. В результате пожара у «Опеля» частично обгорел багажный отсек. Причины возгорания устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    В 18:11 в дежурную часть поступила информация об автомобильном пожаре у дома 43 по Дальневосточной улице в Парголово. При неустановленных обстоятельствах загорелся Ford Focus 2, припаркованный на пустыре. Машина 2006 года выпуска принадлежит 24-летнему местному жителю. По словам молодого человека, угроз ему не поступало, а машина была припаркована на том месте уже больше месяца — у авто неисправен двигатель и отсутствует аккумулятор. Машина сгорела полностью, ущерб составил 220 тысяч рублей. По факту пожара решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Третий пожар случился в девятом часу вечера. В 20:19 в полицию поступило сообщение, что у дома 7 по Южному шоссе горит гараж, а внутри него — автомобиль. Возгорание произошло в отдельно стоящем деревянном гараже. Полностью сгорели и само строение, и стоявшая в нем машина. Марку автомобиля, кому он принадлежит и причину пожара устанавливают правоохранители. В пожаре никто не пострадал, и в заявлениями по его поводу тоже не обращались.

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