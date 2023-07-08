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    Футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне СВО

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    Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне боевых действий. Об этом 7 июля ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

    В РФС заявили, что оказывают семье Шеметова всю необходимую помощь, а его коллеги обеспечат дополнительную финансовую поддержку.

    «Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Мелбет — Первой лиге и уже получал ответственные матчи в «пути регионов» Фонбет — Кубка России», — говорится в сообщении.

    Фото: РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ
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    31-летний Шеметов, как сообщили в РФС, начал работать во второй лиге в сезоне 2019/2020 и провел 41 игру, а также обслуживал пять матчей Кубка России.

    Фото: РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ

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