Футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне СВО

Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне боевых действий. Об этом 7 июля ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
В РФС заявили, что оказывают семье Шеметова всю необходимую помощь, а его коллеги обеспечат дополнительную финансовую поддержку.
«Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Мелбет — Первой лиге и уже получал ответственные матчи в «пути регионов» Фонбет — Кубка России», — говорится в сообщении.
31-летний Шеметов, как сообщили в РФС, начал работать во второй лиге в сезоне 2019/2020 и провел 41 игру, а также обслуживал пять матчей Кубка России.