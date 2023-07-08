Где отдыхать в Петербурге? 10 общественных пространств, проверенных «Фонтанкой» и экспертом

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Куда в Петербурге пойти с друзьями? Где можно поработать или отдохнуть и почитать книгу? И в каких местах нашего города все время кипит жизнь? Конечно, в общественных пространствах. Новые открываются каждый год. «(От)Личный Петербург» собрал для вас десять — проверенных сотрудниками «Фонтанки» и экспертом по туризму.



А какое общественное пространство больше всего нравится вам? Расскажите «(От)Личному Петербургу»! Переходите на сайт проекта и выдвигайте кандидата на нашу премию.

Пространство «Флагшток» Место для отдыха и мероприятий с чудесным видом на современную архитектуру Петербурга. Зимой здесь работает большой каток.

Адрес: Южная дорога, 28/1



«Здесь можно отдохнуть прямо на морском берегу: есть лежаки с зонтиками, кресла-коконы, благоустроенная набережная с променадом, фуд-корт, свежий морской бриз. Скоро здесь же появятся бассейн с подогревом под открытым небом, веревочный городок и теннисные корты. К "Флагштоку" мы подводим туристов по Яхтенному мосту — оттуда любуемся новой архитектурой, фарватером, парусными регатами и проносящимися мимо "Метеорами", которые следуют в Кронштадт», — делится исполнительный директор группы компаний «Тари Тур» в Санкт-Петербурге Оксана Лебедева.

Onegin Dvor Общественное пространство на территории исторического особняка.

Адрес: набережная Фонтанки, 23



«Onegin Dvor — совсем новое место, открылось буквально несколько недель назад. Находится оно во дворе дома Абазы, — отмечает сотрудница «Фонтанки» Юлия. — В этом месте примечательна его история. Тут до революции находился музыкальный салон, его частыми гостями были Чайковский, Пушкин, Достоевский. Приятно осознавать, что ходишь по тем местам, где бывали эти люди. Во дворе еще не так много развлечений, но для меня это тихий островок в городской суете. Обычно мы со знакомыми собираемся тут на турниры по настольному теннису (во дворе есть стол), слушаем музыку от диджеев (и классическую, сыгранную на современный лад, и что-то совсем новое), пьем холодные напитки. Двор выглядит очень минималистично и стильно: здесь много дерева, лампочки, удобные столики. Но так как двор открытый и без навеса, сюда лучше приходить в хорошую погоду. Он открыт примерно до 23:00».

«Подписные издания» Исторический книжный магазин в современном прочтении.

Адрес: Литейный проспект, 57



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Это очень атмосферное место. Оно напоминает современную библиотеку — сюда тоже можно приходить и просто читать книги. А еще пить кофе, общаться, фотографироваться. Команда "Подписных" регулярно проводит экскурсии и лекции», — рассказывает сотрудница «Фонтанки» Елизавета.

Остров «Новая Голландия» Событийное, гастрономическое и досуговое пространство на двух рукотворных островах в дельте Невы с промышленным прошлым.

Адрес: набережная Адмиралтейского канала, 2



Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Петровского времени искусственный остров, предназначенный для хранения леса на голландский манер, был переоборудован в потрясающее городское пространство. Старая морская тюрьма — "Бутылка" — вместила десятки гастрономических точек. На месте "опытового" бассейна расположились яблоневые аллеи, травяной сад и газон, на котором можно заниматься спортом, смотреть старые фильмы под открытым небом или с удовольствием вообще ничего не делать. Именно с этого рукотворного островка наши гости начинают знакомство с современным Петербургом», — говорит наш эксперт Оксана Лебедева.

Библиотека имени Маяковского Не просто Центральная городская публичная библиотека, а современный информационный, культурный и образовательный центр с филиалами по всему городу.

Обитатель филиала Маяковки на набережной Фонтанки, 44 Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Филиал библиотеки несколько лет назад открылся в ТРЦ "Охта Молл", который находится недалеко от моего дома, — объясняет сотрудница «Фонтанки» Юлия. — Помимо того, что в ней можно в спокойной обстановке почитать любимые книги, в библиотеке оборудован лекторий. Тут проходит «Тотальный диктант» и лекции на разные интересные темы — бесплатные или по минимальной цене. Еще в библиотеке можно провести свое мероприятие».

«Третье место» Модное пространство в историческом особняке.

Адрес: Литейный проспект, 62



Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Больше всего меня поражает история этого места. На рубеже XIX и XX веков в особняке долгие годы жил идеолог русского консерватизма, "серый кардинал" правительства Александра III Константин Победоносцев . Он, в частности, критиковал свободу печати и выступал против всеобщих выборов. Спустя больше ста лет тот же особняк обрел совсем иной дух — молодежный и свободный. Во дворе проходят кинопоказы под открытым небом, выставки, концерты и спектакли, в здании работают кафе и бары, команда создала еще и свой NFT-маркет, — делится сотрудница «Фонтанки» Елизавета. — И здорово, что, приходя в "Третье место", ты всегда ощущаешь дух истории: внутренний фасад здания с колоннами не стали реставрировать целиком, а законсервировали. О возрасте места говорит и местами отвалившаяся штукатурка, и сохранившаяся на стене дореволюционная надпись "Книжный складъ"».

Музей «Эрарта» Большой негосударственный музей современного искусства с программой мероприятий, рестораном и магазином.

Адрес: 29-я линия В. О., 2



«"Эрарта" — это не элитарный музей для избранных. Это музей для всех. Его создатели объясняют свою миссию так: "Сделать все для того, чтобы человек увидел, что современное искусство — о нем и для него, что мир велик и никто в нем не лишний". И этим, правда, сказано многое. Мы включили "Эрарту" в свои программы несколько лет назад, и всякий раз испытываем особенную радость, когда гости приходят в восторг во время знакомства с ней», — признается Оксана Лебедева.

Набережная реки Карповки Благоустроенная набережная в Петроградском районе с местами для отдыха, велодорожкой, детской площадкой и станцией SUP-серфинга.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Круто, что это пространство у воды, далеко от широкой дороги. Там много лавочек и мест, где можно отдохнуть, в том числе "Амфитеатр". Есть большие романтичные качели для свиданий (только надо их сторожить, ждать, пока освободятся), спортплощадка — очень удобная, кстати. Недавно там начали строить еще мощеную дорожку-пирс. Я люблю туда приходить, когда нужно почитать, отдохнуть, потренироваться, с кем-то встретиться», — говорит сотрудница «Фонтанки» Любовь.

Бертгольд центр Пространство с ресторанами и кафе, магазинами, салонами красоты, отелем и коворкингом.

Адрес: Гражданская улица, 13–15



Фото: Читатель «Фонтанки» Егор Поделиться Поделиться





«В Бертгольд центре много классных мест, где можно хорошо провести время. Тут и бары с вкусными настойками и оригинальной подачей блюд, и пиццерия с пиццей, размер которой превышает все мыслимые и немыслимые размеры, и открытая площадка на крыше, откуда можно полюбоваться видами Петербурга, — говорит сотрудница «Фонтанки» Юлия. — Нам с друзьями нравится здесь собираться по вечерам. Благодаря тому, что Бертгольд центр находится недалеко от Сенной, всем удобно добираться».

«Севкабель Порт» и культурный квартал «Брусницын» Бывшая индустриальная зона на юге Васильевского острова, которая после редевелопмента превратилась в точку притяжения для молодежи.

Адрес: Кожевенная линия, 30 и 40

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Думаю, "Севкабель Порт" и соседний "Брусницын" — примеры блестящего преобразования объектов "серого промышленного пояса" в новую городскую среду. Собственники исторических зданий на Кожевенной линии в гавани Васильевского острова (прежде всего, крупнейший на Северо-Западе завод "Севкабель") сами отдали горожанам корпуса цехов, выходящих на Финский залив, и создали эффектную пешеходную зону вдоль набережной, — напоминает исполнительный директор группы компаний «Тари Тур» в Санкт-Петербурге Оксана Лебедева. — Здесь кипит жизнь. Даже просто попасть сюда, пусть не на фестиваль, вечеринку или выставку, — всегда событие! Летом по утрам горожане прямо на набережной занимаются йогой, днем тут проходят уроки живописи и танцевальные мастер-классы. В рамках экскурсии мы всегда стараемся приехать сюда на закате, чтобы насладиться расслабленной атмосферой питерского лета и заходом солнца над морской гладью».

